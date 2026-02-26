Trabzon’da kar alarmı: 19 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Trabzon’da etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Araklı’da 5, Sürmene’de 3, Arsin’de 1, Çaykara’da 6 ve Köprübaşı’nda 4 olmak üzere toplam 19 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

EKİPLER SAHADA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kar yağışının başladığı andan itibaren ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, ulaşımın aksamaması ve güvenliğin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, sürücülere tedbir almadan yola çıkmamaları çağrısında bulunarak, olumsuz durumların TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyeye bildirilebileceğini duyurdu.