Türkiye’nin otomobil tercihleri belli oldu: Gri renk ve benzinli motor zirvede

Haber Merkezi

Otomobil fiyatlarında artış yaşanacağı beklentisiyle satışlar hızlandı.

TÜİK, en çok tercih edilen renk, motor ve yakıt kombinasyonunu açıkladı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller şunlar oldu:

Yüzde 10,3'ü Renault, 8,1'i Fiat, 7,7'si Toyota, 7,2'si Volkswagen, 6,8'i Peugeot, 5,7'si Hyundai, 5,3'ü BYD, 4,6'sı Opel, 3,9'u Skoda, 3,8'i BMW, 3,6'sı Chery, 3,5'i Mercedes-Benz, 3,4'ü Citroen, 2,9'u Ford, 2,4'ü Audi, 2,4'ü Nissan, 2,4'ü Kia, 2,2'si Dacia, 1,5'i Mini, 1,3'ü Volvo ve 10,9'u diğer markalar oluşturuyor.

BENZİNLİ ARAÇLAR LİDERLİĞİ KORUYOR

İçten yanmalı motorlara olan talep devam ediyor.

Ocak-Nisan döneminde 348 bin 374 aracın yüzde 48,1'i benzin, 28,3'ü hibrit, 13,1'i elektrikli, 9,6'sı dizel ve 0,9'u LPG yakıtlı oldu.

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR POPÜLER

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin yüzde 31,7'si 1300 ve altı, 24,9'u 1401-1500, 11,2'si 1501-1600, 10,3'ü 1301-1400, 8,2'si 1601-2000, 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

GRİ RENK LİDER KONUMDA

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin yüzde 40,1'i gri, 25,5'i beyaz, 12,5'i siyah, 11,8'i mavi, 4,6'sı yeşil, 4,1'i kırmızı, 0,6'sı kahverengi, 0,5'i sarı, 0,3'ü turuncu ve 0,1'i diğer renklerden oluştu.