Ülke genelinde bayram boyunca yağmur etkili olacak: Düşük sıcaklıklar devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde yağışlı ve serin günler yaşanacak.

Özellikle Arife günü, bugün ve Ramazan Bayramı süresince etkili olan yağışlı ve soğuk hava kütlesi, hafta başında da devam edecek.

YAĞIŞLI HAVA ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Bugün çok bulutlu, ülke genelinde yağışlı bir hava etkili olacak.

Yağışlar yağmur, sağanak şeklinde, iç ve doğuda karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sıcaklıklar 5-18 derece aralığında ve doğu ile iç kesimlerde daha düşük kaydedilecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bayramın birinci günü yurt genelinde yağışlı, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve doğuda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklıkların biraz daha düşeceği, 3-17 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Bayramın ikinci günü çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu kuzeydoğu ve bazı batı kıyıları hariç yağışın devam edeceği öngörülüyor.

Yağışlar yağmur-sağanak, yer yer kar tahmin ediliyor.

Maksimum sıcaklıkların 5-16 derece bandında olacağı değerlendiriliyor.

YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Bayramın üçüncü günü ise yağışların kuzey ve iç kesimlerde devam etmesi, güney ve batıda azalması bekleniyor.

Bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların 6-19 derece aralığında olacağı, hafif yükselme eğilimi göstereceği tahmin ediliyor.

HAFTA GÜNEŞLİ BİR HAVAYLA BAŞLIYOR

Pazartesi günü yağışların yer yer sürmesi, ancak batı ve güneyde güneşli bir havanın görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarına döneceği öngörülüyor.

