Van’daki sel öncesi ortaya çıkan bulut şaşırttı

Merkez İpekyolu ilçesinde meydana gelen sel felaketi öncesi aniden ortaya çıkan ve yerden gökyüzüne uzanan bulutun görüntüsü görenleri hem şaşırttı hem de endişelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen selin ardından İpekyolu’nda da korkulan olmuş ve sel felaketi yaşanmıştı.

İlçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi’ni etkileyen sel felaketi öncesi yağmur bulutunun görüntüsü ise görenleri hayrete düşürdü.

VAN'DA İLK KEZ YAŞANIYOR

Vanlı esnaf Fatih Özdemir tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü, paylaşılan sosyal medya hesaplarında çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

Kullanıcılar, daha çok okyanus ve deniz kıyılarında görülen bu tarz görüntülerin, ilk kez Van’da kaydedildiğini belirtti.

“BUNUN SELE DÖNÜŞECEĞİNİ ANLADIM”

Özdemir, çiftliğe giderken bir petrolde yakıt aldığı sırada bir bulut yoğunluğu gördüğünü söyledi.

Bulutun yere doğru indiğini ancak ilk etapta önemsemediğini ifade eden Özdemir, “Bulutun daha sonra binaların seviyesine indiğini görünce durup biraz gözlemledim. Devasa bir olaydı ve telefonumu çıkarıp görüntü çekmeye başladım. Yakınlarıma telefon açtım. Bunun sele dönüşeceğini anladım. Böyle bir şey görülüp duyulmamıştı. Belki de bu yeni afetlerin habercisidir.” dedi.

YARIM SAAT SONRA SEL HABERİ GELDİ

Görüntüyü çekip yola devam ettikten yarım saat sonra sel haberini duyduğunu dile getiren Özdemir, bazı evlerin de bu selden etkilendiğini kaydetti.