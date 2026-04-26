Victor Osimhen bu sezonki 20. golünü attı

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

OSİMHEN TOPLAMDA 20 GOLE ULAŞTI

Müsabakanın 40. dakikasında Ismail Jakobs’un sağ taraftan uzun kullandığı taç atışında kale önünde Mario Lemina’dan seken topu arka direkte kontrol eden Osimhen diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 13. golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden de 7 golü bulunan Osimhen toplam gol sayısını 20’ya çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı.