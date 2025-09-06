Yat, tekne ve gemilere ÖTV kararı Resmi Gazete'de

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları %8’e yükseltildi.

Daha önce sıfır olan vergi oranı, düzenlemeyle birlikte artık deniz taşıtlarında uygulanacak.

Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor.

VERGİ ORANLARI YÜZDE 8'E YÜKSELTİLDİ

Buna göre; 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları, eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) yeni vergi oranına tabi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

SİLAH, TÜFEK TAŞIMA VE BULUNDURMA BELGESİ HARÇLARI ZAMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarına zam geldi.

10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL'den 31.600 TL'ye, Bulundurma vesikaları 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.