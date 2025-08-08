Yeni dolandırıcılık yöntemi: ATM ekranında Bu görsel varsa uzaklaşın

Mobil bankacılığın sunduğu kolaylıklar, dolandırıcıların da ilgisini çekiyor.

Özellikle QR kod ile temassız para çekme özelliği, son günlerde kötü niyetli kişilerin yeni dolandırıcılık yöntemi haline geldi.

Vatandaşların banka kartı kullanmadan, yalnızca mobil uygulamalar üzerinden oluşturdukları QR kodlarla ATM’den para çekmelerini sağlayan sistem, sahte yönlendirmeler nedeniyle ciddi risk taşıyor.

Son zamanlarda, bazı ATM'lere sahte QR kod etiketleri yerleştirildiği ve bu etiketleri okutan kullanıcıların banka hesap bilgilerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Bu yöntemde kullanıcı, resmi uygulama yerine dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitelerine yönlendiriliyor. Bilgilerini burada paylaşan kişiler ise hesaplarının boşaltılmasıyla karşı karşıya kalıyor.

SAHTE KODLARA KARŞI NE YAPMALI?

Uzmanlar, QR kodla işlem yapılacaksa mutlaka ATM ekranında beliren resmi kodların kullanılmasını öneriyor. ATM dışında bulunan ve sonradan eklenmiş görünen herhangi bir QR kodun kesinlikle taranmaması gerektiği belirtiliyor. Şüpheli bir durumla karşılaşan kullanıcıların ise hemen o ATM’den uzaklaşması ve bankanın müşteri hizmetlerine bilgi vermesi gerekiyor.

BANKALARDAN UYARI

Artan dolandırıcılık olayları karşısında bankalar da güvenlik uyarılarını sıklaştırdı. Yapılan açıklamalarda, mobil uygulama üzerinden başlatılmayan QR kod işlemlerinin tehlikeli olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, ATM ekranında çıkan bilgilerle işlemin uyumlu olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN 4 ALTIN KURAL: