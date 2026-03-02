Yılda 2 kez üretiliyor: Topraksız gübresiz sadece suyla yetiştiriliyor…

Antalya, kesme çiçek üretimi ve ihracatındaki öncü konumunu yenilikçi tarım uygulamalarıyla sürdürüyor.

Başta karanfil olmak üzere gül, krizantem, lilyum, gerbera, şakayık, gala, frezya, kazablanka ve antoryum gibi çok sayıda türün yetiştirildiği kentte, sektörde en fazla dikkat çeken ürün ise Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan “suda lale” üretimi oldu.

Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde faaliyet gösteren bir fide firması, yaklaşık 10 yıl önce başlattığı topraksız lale üretiminde kapasitesini yıllık 500 bine kadar çıkardı.

Modern sera teknolojileri kullanılarak yalnızca suyla yetiştirilen laleler, özellikle ocak-mart döneminde 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için üretiliyor.

Sekiz farklı renkte hazırlanan suda laleler, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin birçok büyükşehrine gönderiliyor.

İLAÇ VE GÜBRE KULLANIMI YOK

İHA'da yer alan habere göre, suda lale üretimini ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, üretim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Buradaki amacımız Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü'nde satışını yapmak. Yıllık üretim öncesinde pazar analizi yapıyoruz. Genellikle 300 ila 500 bin arası satışımız olmaktadır. Türkiye'de bu işin başka bir örneği yok. Sadece su kültürü ortamında herhangi bir ilaç ve gübreye maruz kalmadan sağlıklı şekilde yetiştirilen bitkiler. Türkiye'nin bütün şehirlerine satışımız mevcut. İhracat için de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Kadınlar Günü için 150 ila 200 bin arası satış planlamaktayız."

SARI RENK TERCİH EDİLİYOR

Üretimde 6 ila 8 farklı renk seçeneği bulunduğunu ifade eden Yolcular, sarı lalenin özel bir ilgi gördüğünü vurguladı:

"Bunlar zaten ana renklerimiz. Sarı, kırmızı, beyaz, mor. En çok sarı lale talep edilmekte, Mazhar Alanson'un 'Sana Sarı Laleler Aldım' şarkısından dolayı. Normalde bize soğanlı şekilde geliyor. Bunu ilk başta soğuk havaya alıyoruz. Bir ay kadar soğuk havada bekliyor, 7 derecede. Soğuklama isteği karşılanıyor. 7 dereceden sonra sürgün veriyor. Biz üretim alanına, sera alanımıza çıkarıyoruz ve bir ay sonra satışa hazır hale gelmekte. Sıcağa hassasiyeti olduğu için ve talepler bu dönemlerde gerçekleştiği için üretimimizi kış döneminde yapmaktayız."

ÇOĞUNLUKLA KADINLAR ÇALIŞIYOR

Kesme çiçek sektöründe kadın istihdamının ağırlıklı olduğunu belirten Yolcular, üretim sürecinin titizlik gerektirdiğine dikkat çekti:

"Aslında tarımın çoğu yerinde kadınlar çalışmakta. Kesme çiçek sektörümüzde de çoğunluk kadın çalışanlar. Çiçek işlemesi üretimi ince ve sabır gerektiren bir iş olduğu için kadınlarla yapıyoruz. Yaklaşık 50- 60 işçimiz bulunmakta. Asgari ücret sigortalı çalışanlarımız. Kadınlarımıza armağan edeceğimiz çiçeklerimiz de yine kadınlarımızın elinden geçmekte."