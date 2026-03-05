Yıllar önce kurutulan 'antik' Karagöl yeniden su tuttu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yer alan ve geçmişte yaklaşık 2 bin 440 hektarlık bir alana yayılan Karagöl, uzun yıllar sonra yeniden su tutmaya başladı.

Antik çağlardan itibaren bölgeye hayat veren göl, 1970’li yıllarda tarım arazisi kazanmak amacıyla açılan tahliye kanalları ve düdenler aracılığıyla boşaltılarak kurutulmuştu. Kurutulan göl alanı zamanla tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmış, gölün ortasından yol geçirilmişti.

ANTİK DUVAR RESİMLERİNDE KARAGÖL

Karagöl’ün tarihi değeri, bölgede bulunan Kızılbel Tümülüsü’ndeki duvar resimlerinde de görülüyor.

M.Ö. 525 yılına tarihlenen tümülüsün mezar odasında, Karagöl üzerinde ahşap kayıkla kürek çeken insanların tasvir edildiği sahneler yer alıyor. Bu tasvirler, gölün antik çağlardan itibaren bölge yaşamında önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyuyor.

"KARAGÖL ANTİK DÖNEMDEN BERİ BURADA"

Elmalı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü arkeolog Durmuş Altan, bölgede karstik göllerin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Altan, Karagöl’ün tarih boyunca varlığını sürdürdüğünü vurgulayarak, Kızılbel Tümülüsü’ndeki betimlemelerde bir beyin göl manzarasına bakan bir mezar yaptırdığını söyledi:

Duvar resimlerinde Karagöl’de kayıkla seyahat eden insanlar ve domuz avı sahneleri yer alıyor. Bu da gölün antik dönemden beri bölge yaşamının merkezinde olduğunu gösteriyor.

YOĞUN YAĞIŞLAR GÖLÜ ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURDU

Uzun yıllardır su tutmayan Karagöl’ün bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden dolduğunu belirten Altan, bölgede bulunan Avlan Gölü ve diğer göllerin de benzer şekilde su seviyesinin yükseldiğini ifade etti.

Altan, “Uzun yıllardır Karagöl’de su yoktu. Ancak bu yılki yoğun yağışlarla birlikte göl tekrar eski günlerine kavuştu ve ortaya çok güzel bir manzara çıktı.” diye konuştu.