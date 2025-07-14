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Yolda kalma derdi bitiyor! BİM elektrikli araçlar için taşınabilir şarj cihazı getiriyor: İşte fiyatı

BİM, 16 Temmuz 2025 aktüel kataloğuyla teknoloji meraklılarını yine heyecanlandırıyor. Bu haftaki fırsatlar arasında elektrikli araçlar için taşınabilir şarj cihazı yer alıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 13:44
Yolda kalma derdi bitiyor! BİM elektrikli araçlar için taşınabilir şarj cihazı getiriyor: İşte fiyatı

Türkiye’nin uygun fiyatlı market zincirlerinden BİM, 16 Temmuz 2025 tarihli indirim kataloğunu yayımladı.

İlk ürün, elektrikli araç kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayacak Vens Portexa taşınabilir şarj cihazı. 2 kademeli çıkış gücüne sahip bu kompakt cihaz, 5 metrelik kablosu, taşıma çantası ve gelişmiş koruma teknolojileriyle sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Elektrikli araç kullanıcılarının yolda kalma korkusuna son verecek bu cihaz, şehir içi ve dışı kullanımda büyük bir avantaj sunuyor.

Ev temizliğini pratik hale getirmek isteyenler için ise Polosmart cam temizleme robotu öne çıkıyor.

Polosmart imzalı bu robot, akıllı navigasyon sistemi, düşme koruması, ultrasonik su püskürtme özelliği ve mikrofiber temizlik bezleriyle cam yüzeyleri zahmetsizce temizliyor.

İşte BİM 16 Temmuz aktüel ürünler:

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