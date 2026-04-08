Yurt genelinde sıcaklıklar düşüşe geçiyor: Yağmur etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.

Özellikle bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yağmur da birçok bölgede etkili olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Bugün, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak riski var.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da da yer yer yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Maksimum sıcaklıklar birçok ilde 15-20 derece bandında seyrederken, kuzeybatıda daha serin koşullar hakim.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Perşembe günü sıcaklıkların belirgin şekilde düşmeye başlaması bekleniyor.

Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun olacağı öngörülüyor.

Batı ve orta kesimlerde maksimum sıcaklıkların 10-15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cuma günü sıcaklık değerlerindeki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Özellikle iç ve kuzey bölgelerde sıcaklıkların 8-12 derece aralığına ineceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali artacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın batıdan doğuya doğru etkili olmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNİYOR

Cumartesi günü sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Haritada bulutlu ve yağışlı alanların artacağı, özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış öngörülüyor.

En yüksek değerlerin birçok yerde 10 derecenin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği değerlendiriliyor.

SERİN BİR HAVA BEKLENİYOR

Haftanın son gününün de serin ve yer yer yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde düşük seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.

Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde aralıklı süreceği tahmin ediliyor.

