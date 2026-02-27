Yusufeli’nde heyelan: İki köyü bağlayan yol kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler ve Dokumacılar köylerini birbirine bağlayan grup köy yoluna, yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle ulaşım tamamen dururken, yolun bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Bölgede son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışının, heyelana zemin hazırladığı öğrenildi.

HES ŞANTİYESİNDEKİ YAPILARDA HASAR

Yamaçtan koparak yuvarlanan bazı kayaların, yolun alt kısmında bulunan hidroelektrik santral (HES) inşaatı şantiye sahasındaki bazı evlere isabet ettiği ve maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Heyelan sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.

YOL KONTROLLÜ OLARAK YENİDEN AÇILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizleyerek güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmaların ardından grup köy yolu, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede heyelan riskine karşı incelemelerin sürdüğü bildirildi.