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İmamoğlu: Erdoğan ile görüşmek için izin aldım

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği günü bekliyor.

İHA | 28.12.2018 - 17:49..
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İmamoğlu: Erdoğan ile görüşmek için izin aldım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme davetine olumlu yanıt aldığını söyledi.

"ÇOK TOLERANSLI BİR GENEL BAŞKANIMIZ VAR"

Sabah yaptıkları yazılı başvuruya birkaç saat içinde çok olumlu dönüş yapılmasının sevindirici olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz bütün kararları alırken zaten genel başkanımız ile konuşuruz, tartışırız ve ortak görüş olarak yola çıkarız. Kaldı ki 2 yıl önce yine bölge ilgili sorunları konuşmak için o dönemin başbakanı sayın Binali Yıldırım ile bölge sorunlarını görüşmek için talep ettiğimde yine genel başkanımız büyük hoşgörüsü ile Türkiye’deki siyasal ortamın aslında gerginlikten uzaklaşması yönünde çokta toleransı olarak bir genel başkanımız var.

KENDİLERİNDEN HABER BEKLEYECEĞİZ

Sayın Genel Başkanımız 'Görüşebilirsiniz' dedi. Dediğim gibi şu anda Allah herkese ömür versin hayatta olan eski büyükşehir belediye başkanlarımızdan randevu talep etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı hariç diğerleri ile görüşmelerimiz bitti, çok da verimli oldu. Biz yazımızı yazdık olumlu görüşümüzü birkaç saat içinde beyan etti. Kendilerinden haber bekleyeceğiz” dedi.

İmamoğlu: Erdoğan ile görüşmek için izin aldım

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