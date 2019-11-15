23 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değişim başladı. Seçime kısa bir süre kala işe alındığı belirtilen birçok işçinin görevine son verildi.

İSPARK'A 50 KADIN ÇALIŞAN

İspark yönetiminde yapılan görev değişikliğinin ardından, İBB'nin kariyer sayfasından kadın çalışan ilanları verildi ve yeni işçiler alındı.

İBB tarafından yayınlanan ilanın ardından çok sayıda kadın İspark'ta görev almaya başladı. Kasım ayı içerisinde işe alınan 50 isim, bu hafta içerisinde göreve başlayacak.

İspark'ta kadın çalışanların sayısı arttı VİDEO

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN İSPARK'A GİRDİ

Seçim sürecinde belediyenin yeni dönemde İspark'ı terör örgütü PKK tarafından gönderilen isimlerle dolduracağına dair iddialar ortaya atılıyordu.

Bu hafta içerisinde göreve başlayacak isimler arasında atanamayan öğretmenler de var ev hanımları da var.