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İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

Maltepe Belediyesi temizlik işçileri iş bıraktı. İlçenin sokaklarında çöp tepeleri oluştu. İlçe sakinleri ise isyan etti.

DHA | 27.10.2019 - 14:10..
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İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

Son yerel seçimlerde CHP'li Ali Kılıç'ın Belediye Başkanı seçildiği İstanbul Maltepe'de çöp sorunu yaşanıyor.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Maltepe Belediyesi'nin temizlik işlerindeki taşeron şirketi MATAŞ işçileri toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar nedeniyle iş bıraktı.

480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Eylemin 3. gününde bu sabah Maltepe’nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler.

İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

ÇÖP TEPELERİ OLUŞTU

İşçilerin çöp kamyonlarını çalıştırmaması nedeniyle ilçedeki çöpler toplanamadı. Konteynerlerden taşan çöpler tepe oluşturdu. İlçe sakinleri ise kötü koku ve görüntü nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.

İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

KILIÇDAROĞLU 'GREV HAKTIR' DEMİŞTİ

Öte yandan 31 Mart seçimleri öncesinde de Şişli'de yaşanan benzer sorunla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Eskiden çöp dağları varmış. E grev olmuş. Grev hak tabii. İşçiler grev yapmış, çöp toplamamışlar. Anayasal bir hakkı suçlama hakkınız var mı sizin?" diyerek durumu savunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Grev haktır VİDEO

İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

İstanbul Maltepe'de çöp tepeleri oluştu

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