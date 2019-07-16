İstanbul Beyoğlu Galata’da akşam saatlerinde 3 şahıs, tek yön ve turizm açısından işlek bir cadde olan Büyük Hendek Caddesi üzerinde araçlarını durdurdu.

DEFALARCA KEZ UYARILDILAR

Araçlarından yüksek seste müzik açan şahıslar, ardından ellerindeki alkol şişeleriyle dışarıya çıkarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra şahısları, aracın park edildiği binada yaşayan bir kadın, pencereden bağırarak uyardı. Kadının uyarılarına aldırış etmeyen şahıslar, eğlenmeye devam edince cadde üzerinde kafeterya işleten Reşat A. ve Emin E. tarafından yeniden uyarıldı.

İstanbul'da alkollü magandalar esnafa saldırdı VİDEO





ALKOL ŞİŞESİNİ ESNAFIN BAŞINDA PATLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada saldırganlar, tekme, yumruk ve tokatlarla esnafa saldırdı. Çalışanların ve vatandaşların araya girmesine rağmen bir türlü durmayan saldırganlardan biri, elindeki alkol şişesiyle esnaf Reşat A.’nın kafasına vurdu. Aldığı darbeyle başı yarılan Ağır, yere yığıldı. Diğer saldırganlar da araçtan aldığı demir çubukla, çalışan Emin Ekici’nin başına defalarca vurdu. Dakikalarca süren kavgada taraflar, çevredeki çok sayıda vatandaşın araya girmesiyle güçlükle uzaklaştırıldı.

ESNAFIN BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından kanlar içerisinde kalan esnaf Ağır ve çalışan Ekici, vatandaşlar tarafından güçlükle zapt edilirken, birinin elinde alkol şişesi olan 3 saldırgan, araçlarına binerek uzaklaşmak istedi. Çevredeki esnaflar küfürler savurarak tehdit eden şehir magandaları, adeta terör estirerek turizmin gözde mekanı olan Galata’dan ayrıldı. Yaralanan esnaf ve çalışanlar Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi olduktan sonra darp raporu aldı. Tedavisi yapılan esnaf Reşat Ağır’ın başına 10 dikiş atıldı.

ŞEHİR MAGANDALARI SERBEST KALDI

Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galata Meydanı’ndaki KGYS görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrası saldırganlardan Y.B. ve H.K., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerine yapılan operasyonla 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Diğer saldırgan E.Y. ise ertesi gün gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanmalarının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şehir magandaları, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.