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İstanbul'da yeni tartışma: Tipe göre pusula

Seçimlerin üzerinden neredeyse 2 ay geçti, yeni tartışma seçmenin tipine göre oy pusulası verilip verilmediği.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 16:40..
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İstanbul'da yeni tartışma: Tipe göre pusula

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İBB Başkanı adayı Binali Yıldırım, seçimlerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili seçmenin tipine göre oy pusulası verildiğini ifade etti.

"TİPE BAKARAK OY TAHMİNİ YAPTILAR"

Yıldırım söz konusu iddiasını şu sözlerle belirtti: "Bakıyor seçmene diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor"

31 Mart'ta seçmene eksik pusula verildi iddiası VİDEO

EKREM İMAMOĞLU CEVAP VERDİ

CHP adayı Ekrem İmamoğlu da bu iddialara dün akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında cevap verdi. İmamoğlu bunun mümkün olmadığını büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde pusula verilmemesi halinde oy pusulalarının da eksik olacağını ama durumun tam tersi olduğunu anlattı.

Ekrem İmamoğlu tipe göre pusula iddialarını açıkladı VİDEO

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