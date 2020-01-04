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İzmir'de uyuz vakalarının sayısı iki katına çıktı

İzmir'de giden Suriyelilerin uyuz vakalarının artmasına neden olduğunu savunan CHP'li Atila Sertel, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 15:53..
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler, CHP tarafından ilk fırsatta geri gönderilmek isteniyoru.

CHP, Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderebilmek için bir neden daha buldu.

BUCA, BORNOVA, KONAK VE KARABAĞLAR

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar'da uyuz vakalarının iki kat arttığını ve bu sonucun oluşmasında Suriyeli sığınmacıların etkili olduğunu söyledi.

CHP'li Sertel, Sağlık Bakanlığı'nın uyuz ilacı stokunun yeterli olup olmadığını da soru önergesine ekledi.

CHP İzmir Milletvekili Sertel, "Uyuz vakalarında son dönemde artış olduğu kabul ediliyor ancak sayı verilmekten kaçınılıyor. Hastalığı kamuoyundan gizlemenin, verileri paylaşmamanın kimseye faydası olmaz. Derhal gerekli önlemler alınmalı ve hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler anlatılmalı" dedi.

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