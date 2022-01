Güzelliğinizi artırmaya yardımcı en iyi 5 besin

Cilt bakımı rejiminiz sizin için pek bir şey yapmıyorsa, içeriden beslenen saçlar ve parlak bir cilt elde etmek için bu yiyecekleri günlük olarak yemeyi deneyebilirsiniz…

Sağlıklı bir görünüm elde etmek için sağlıklı beslenme şarttır. En sevdiğiniz gece cilt bakımını istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz, ancak cilt içeriden beslendiğinde farklı şekilde parlar. Güzel bir cilt elde etmek için onu besleyerek beslemeniz gerekir.

Cildimiz ve saçımız doğal olarak yaşlansa da bu yaşlanma süreci güneşe maruz kalma, kötü yaşam tarzı ve besin eksiklikleri ile hızlanır. Cildin ve saçın erken yaşlanma riskini azaltmak için beslenme oyununuzu geliştirmeniz gerekir. İşte, cildinize ve saçınıza oldukça iyi yansıdığı kanıtlanmış besinlerden bazıları;

1. CHİA TOHUMLARI

Besin değeri açısından zengin olan bu gri renkli mikro boncuklar, fitness dünyasında önemli bir ün kazanmaktadır. Bunlar omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, lif, protein, amino asitler, kalsiyum, çinko, bakır, linoleik asit ve magnezyum ile doludur. İçlerindeki iyi yağ, cildinizin nem bariyerini onarır ve saçı güçlendirir. Chia tohumlarındaki çinko, saçınızı çevresel hasara karşı da koruyabilir. Onlar iyi saç ve cilt için mutlak bir süper besindir.

2. C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN MEYVELER

C vitamini hakkında konuştuğumuzda, beyniniz sadece portakal ve tatlı misket limonu gibi mandalinaları hayal edebilir. Ancak listeye eklenecek daha çok şey var. Yaban mersini, kivi, papaya , çilek ve tatlı patates gibi meyveler de C vitamini ile yüklüdür. C vitamini serumunuzu topikal olarak uygularken, zengin yiyecekler yemek güzellik hedeflerinize daha iyi ulaşmanıza yardımcı olabilir. C vitamini ciltte kolajen üretmek için bir zorunluluktur. Koyu lekeleri, kırışıklıkları ve eşit olmayan cilt tonunu önler. Sadece bu değil, C vitamini de saçınızı zayıf, kırılgan ve incelmekten korur ve kepeksiz kalmasını sağlar.

3. FINDIK VE TOHUMLAR

İşe koşarken cebinize bir avuç fındık atın. Sadece yolda mükemmel bir atıştırmalık olmakla kalmayacak, aynı zamanda size sağlıklı saçlar ve güzel bir cilt verecektir. Kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, ceviz, kaju fıstığı, antep fıstığı ve badem gibi tohum ve kuruyemişler E vitamini, selenyum gibi bakır, çinko, A, C ve E vitaminleri ile doludur. Bu nedenle fındık ve tohumlar saçınız ve cildiniz için en iyi arkadaşlardır. İnce çizgiler ve kırışıklıklar gibi yaşa bağlı sorunları uzak tutabilir ve cildi koyu lekelere ve egzamaya karşı koruyabilirler. Akneye neden olan hormon androjeni dolaşan kan şekeri seviyelerini koruyarak bu sinir bozucu sivilceleri bile kontrol edebilirler.

4. HAVUÇ

Havuç, günlük A vitamini değerinizi karşılayabilir, çünkü sadece bir fincan porsiyonda diyet ihtiyacınızın yüzde 51'ini karşılar. Havuçta bulunan antioksidanlar, cildi serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasardan korur. Cilt dokularını onardığı ve ayrıca cildi zararlı radyasyondan koruduğu bilinmektedir. Cildin elastikiyetini arttırır ve kolajen üretimini hızlandırır. Yani, Havuç temelde cilt için mükemmeldir.

5. PROTEİN

Protein vücudunuzun yapı taşıdır. Aynı şekilde saçınızda ve cildinizde bol miktarda bulunur. Çok çeşitli vejetaryen veya vejetaryen olmayan protein açısından zengin yiyeceklerden size en uygun olanı seçebilirsiniz. En sevdiğiniz mercimek, nohut, brokoli, fasulye, bezelye ve brüksel lahanası gibi sebzeler proteinlerle doldurulur. Vejetaryen olmayan diğer seçenekler arasında yumurta, balık, kümes hayvanları ve diğer beyaz et bulunur. Protein vücudunuzun kolajen ve elastin üretmesi için hayati önem taşır. Benzer şekilde protein de saçınız için keratin ve biotin üretir. Bu nedenle, sağlıklı saç ve cilt için bu makro besinin yeterli miktarda alınmasının gerekli olması şaşırtıcı değildir.