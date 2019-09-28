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Kırşehir'de şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı

31 Mart'ta CHP'ye geçen Kırşehir'de, şehir girişinde artık dev bir Atatürk posteri var.

DHA | 28.09.2019 - 19:37..
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Kırşehir'de şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı

Şehrin çeşitli yerlerine Ozanlar Tablosu ve Kurtuluş Savaşı kahraman kadınları tablolarını yaptıran Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu defa da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine Mustafa Kemal Atatürk posterini astırdı.

İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından yapıldığı öğrenilen Atatürk posteri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Atatürk posterini ilk gördüğü andan itibaren farklı bir duyguya kapıldığını belirten Kırşehirli Gökhan Bedir, "Atatürk posterini ilk görünce tüylerim diken diken oldu. Çok güzel olmuş" dedi.

Kırşehir'de şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı

Kırşehir'de şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı

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