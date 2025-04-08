12 bin yılın ayrıntılı birimleri: Dünya Tarihi Ansiklopedisi

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Tarih meraklıları ve genel okur kitlesi için eşsiz bir kitap daha okurlarla buluştu. 12 bin yıllık dünya tarihi resimli bir zaman değişmeleri olarak 416 sayfaya sığdıran özet eser, tarih öncesi dönemlerden 21. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayarak, dinozorlardan antik medeniyetlere, Orta Çağ Avrupa'sından modern savaşlara kadar çok detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

100'den fazla harita ve etkileyici görsellerle zenginleştirilmiş kitap, tarih açıklamaları, net açıklamalar ve heyecan verici sahnelerin anlatımlarıyla okuyuculara keyifli bir içerik sunuyor.

Dünya Tarihi Ansiklopedisi, Usbornetarafından önerilen 800'den fazla web sitesi bağlantılarıyla, konuların daha ayrıntılı incelenmesine olanak sağlıyor. Dünya Tarihi Ansiklopedisi, Sert kapaklı ve kuşe kağıtta basılı tarih tutkunları için kaçırılmayacak bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

Sayfa: 416

Bu yeni güncellenen kitap, tarih öncesinden 21. yüzyılın başına kadar dünya verileri olası en kısa ve özet özet sunacak şekilde tasarlanmıştır. Dinozorlar, ilk insanlar, Antik Mısır, Aztek İmparatorluğu, Orta Çağ Avrupa'sı, Birinci Dünya Savaşı ve daha birçok büyüleyici konu hakkında bilgiler yer alıyor.

Tarihi olayların net açıklamaları, 12 bin yıllık resimli zaman aralıkları 100'den fazla harita Muhteşem programlar, fotoğraflar ve fotoğraflar Heyecan tarihi verici sahnelerin yeniden yapılandırılması Usborne tarafından önerilen 800'den fazla web sitesinde oturum açma gibi bilgiler mevcut.