2024 PEN Şiir Ödülü'nün sahibi şair Enis Batur oldu PEN Yazarlar Derneği tarafından verilen PEN 2024 Şiir Ödülü'nün sahibi şair ve yazar Enis Batur oldu. Enis Batur çağdaş Türk şiirin en önemli şairleri arasında yer alıyor.

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Batur'un ödülünü Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttüğü Kırmızı Kedi Yayınları sosyal medya hesabından "Genel Yayın Yönetmenimiz ve yazarımız Enis Batur, PEN 2024 Şiir Ödülü'nün sahibi oldu. Tebrik ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu. PEN Yazarlar Derneği 2024 Şiir Ödülü Enis Batur'a verildi.

PEN Başkanı Zeynep Oral ödül gerekçesini şu ifadelerle açıkladı;

"Enis Batur'u kutluyoruz"

"Edebiyatın birçok alanında, özellikle şiir, deneme, roman, eleştiri alanlarında eser veren, eserlerinde Doğu ve Batı kültürünü harmanlayan, bunların yanı sıra editörlük, yayıncılık, dergicilik gibi geniş bir yelpazede sürekli üreten, kendi deyişiyle 'Edebiyat İnsanı' Enis Batur'u kutluyoruz. Ve bu yıl bize sunacağı 2024 Şiir Manifestosu'nu merakla bekliyoruz."

Enis Batur'a dair

Enis Batur, 28 Haziran 1952’de doğdu. Çocukluğu Eskişehir ve Napoli’de, ilk gençlik yılları İstanbul ve Ankara’da geçti. 1973’de gittiği Paris’te dört yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra Ankara’ya döndü. Askerliğini Çankırı’da yaptı. 1983’de İstanbul’a yerleşti.

Batur, Çağdaş Kent dergisini 1982’de çıkardı, ilk sayısıyla birlikte dergi sıkıyönetim tarafından yasaklandı. 1983’de Avrupa Ülkeler Ansiklopedisi’ni, 1984’de İslâm Ülkeleri’ni yayına hazırladı, İstanbul’dan Göreme’ye Kültür Mirasımız eklerini Milliyet için yönetti. 1987-88 arası Şehir dergisini çıkaran ekibin başında yeraldı. 1990 sonrası şehir monografilerine yöneldi.

İstanbul için Şehrengiz ile başlayan dizide Ankara, Ankara ile Üç İzmir’in çatılarını oluşturdu. Tarih Vakfı’nın İstanbul Ansiklopedisi’ne ve İstanbul dergisine katkıda bulundu.

Yeryüzü Sûretleri, Bir Beyoğlu Fotoromanı, Demir Yol sergilerinin sunumlarını üstlendi. İstanbul ile ilgili metinleri, Fransa’da Omnibus’un İstanbul kolektifinde yer aldı, Ara Güler’le birlikte Fata Morgana’da İstanbul des Djinns’i imzaladı.

Paristanbul, Türk Edebiyatında Paris, çiftdil yayımlanan Okyanusa Bakan Bir Odada Üç Türk Yazar seyyah-yazar deneyimlerini aktardığı öteki kolektif yayınlardan birkaçı. Bunlara, 2001-2002 döneminde hazırladığı, çift dil yayınlanan iki oylumlu antolojisini eklemek gerekir. Avrupa Güneşinin Doğduğu Yere Yolculuk ve Beş Kıtada Türk Seyyahları.

Geniş yankı uyandıran kitap

Enis Batur, 1995’den başlayarak, kişisel bir Seyahatnâme kurmaya yöneldi. Önce Türkçede, ardından çift dilde Fransa’da yayımlanan Kesif; İspanya gezisini konu edinen İki Deniz Arası Siyah Topraklar sonradan aynı ciltte buluştular. 1999’da Amerika Büyük Bir Şaka-New York Seyâhatı yayınlandı. Bir yıl sonra günışığına çıkan, iç ve dış yolculuk eğrileri üstüne kurulu ‘roman denemesi Acı Bilgi sıcağı sıcağına Fransa’da yayınlandı ve geniş yankı topladı.