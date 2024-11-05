Bir Yazar Nasıl Okunur kitabında yazarlar deneyimlerini anlatıyor

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Dünyaca ünlü eleştirmen John Freeman, yazarlarla yaptığı en iyi 55 söyleşisini Bir Yazar Nasıl Okunur?: Çağdaş Dünya Edebiyatından Yazarlarla Söyleşiler kitabında derledi. Doris Lessing, Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro, Elif Şafak, Paul Auster gibi çok sevilen yazarların dünyasına büyüleyici bir kapı açan Bir Yazar Nasıl Okunur?..

Yazmayı ve okumayı hayatının merkezine yerleştirenlere yol arkadaşlığı yapmayı hedefleyen “Atölye” serisinden; okuduğu kitabın her detayını özümsemek isteyenlere rehber niteliğinde bir kitap: Bir Yazar Nasıl Okunur?: Çağdaş Dünya Edebiyatından Yazarlarla Söyleşiler...

Dünya çapında 200'den fazla dergi ve gazetede kitap eleştirileri yayınlanan John Freeman, ne zaman yeni bir kitap çıksa elinde kayıt cihazı ve not defteriyle yazarın yanında belirmesiyle meşhur bir eleştirmen.

55 YAZARLA YAPILAN SÖYLEŞİLER KİTABI

Freeman, Bir Yazar Nasıl Okunur? kitabında çağdaş dünya edebiyatından 55 yazarla yaptığı en iyi söyleşilerini derleyip onlardan öğrendiklerini okurlarla paylaşıyor.

Doris Lessing, Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro, Elif Şafak, Salman Rushdie, Mo Yan, Toni Morrison, John Updike, Jonathan Franzen, Paul Auster ve çok daha fazlası… Hepsi John Freeman’ın sorularına cevap vererek, kitaplarını anlatarak okura bir kapı aralıyor aslında. Kitaplarının tahmin edilemez derinliklerine açılan büyüleyici bir kapı.

DAHA FAZLASINI ÖĞRENMEK İÇİN...

Haliyle Bir Yazar Nasıl Okunur'da eline kitabını alıp bir köşede okuyarak kendine küçük bir dünya yaratmayı sevenlere, bu dünyayı mümkün kılanlar hakkında daha fazlasını öğrenme fırsatı sunuyor.