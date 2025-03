Bülbülü Öldürmek romanının yazarı, Herper Lee'nın yayınlanmamış öyküleri okurlarla buluşuyor

Haber Merkezi

Harper Lee’nin 2016’daki vefatından sonra New York’taki dairesinde keşfedilen bu öyküler, The Land of Sweet Forever adlı kitapta bir araya getirildi. Bu koleksiyon yalnızca öykülerle sınırlı değil; aynı zamanda yazarın sekiz farklı kurgu dışı yazısını da içeriyor.

Kitabın önsözü ise Lee’nin yaşamını ve edebiyat serüvenini inceleyen Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee kitabının yazarı Casey Cep tarafından kaleme alındı.

Penguin Random House’un bir alt markası olan Hutchinson Heinemann yayınevinin açıklamasına göre bu kitap, Lee’nin edebi yolculuğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak niteliğinde.

Kitap, yazarın imzasını taşıyan mizahi bakış açısını, karanlık temaları ve sıcacık karakterlerini içeren öykülerden oluşuyor. Yayıncı Ailah Ahmed, öykülerin Alabama’dan New York’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada geçtiğini ve Lee’nin yazım tarzına dair yeni ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Lee’nin ailesinden Dr. Edwin Conner, uzun süredir var olduğu bilinen ancak ancak gün yüzüne çıkan bu öykülerin yayımlanacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

BÜYÜK AMERİKALI YAZAR VURGUSU

"O sadece ailemiz için değerli bir isim değil, aynı zamanda büyük bir Amerikalı yazardı. Bu öykülerin bulunması ve paylaşılması, onun edebi dehasını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.”

ÇOK SATAN KİTAP: BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

Harper Lee, 1926 yılında Alabama’da doğdu ve Bülbülü Öldürmek 1961’de yayınlandığında büyük bir yankı uyandırdı. Pulitzer Ödülü’ne layık görülen bu eser, yalnızca Amerika’da değil, dünya genelinde okurların kalbine dokundu. Kitap 40’tan fazla dile çevrildi ve 46 milyondan fazla satıldı.

Lee’nin hayattayken yayımlanan diğer kitabı, 2015’te çıkan Tespih Ağacının Gölgesinde (Go Set a Watchman) olmuştu. Ancak bu eser, aslında Bülbülü Öldürmek‘ten önce yazılmış bir taslak olduğu için yayınlandığında büyük tartışmalara yol açmıştı.

BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİYLE TANIŞIN

Lee’nin edebi mirasına dair en büyük keşiflerden biri olan The Land of Sweet Forever, okurlar için yazarın düşünce dünyasını anlamak adına önemli bir fırsat sunuyor. Onun gelişimine tanıklık etmek ve bilinmeyen öyküleriyle tanışmak isteyen herkes için bu kitap kaçırılmayacak bir eser olacak.