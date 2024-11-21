Byung-Chul Han’dan eylemsizliğe övgü: Tefekkür Yaşamı

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Güney Koreli yazar ve kültür kuramcısı Byung-Chul Han’ın kaleme aldığı Tefekkür Yaşamı- Ya Da Eylemsizlik Üzerin kitabı bambaşka bir boyutta. Çağımızın güncel sorunları üzerine düşünüp kalem oynatan ve Türkiye’de geniş bir okur kitlesi olan yazarın kitabı, her şeyin mekanikleştiği ve performans üzerinden değerlendirildiği günümüzde iyi bir yaşamın eylemsizlikten geçtiğini savunuyor.

Hareketsiz kalma sanatına övgü niteliğindeki eser, Chul Han’ın kendine özgü etkileyici üslubuyla okurun zihninde farklı katmanlar açıyor.

Etik, fenomenoloji, kültür kuramı, estetik, din, medya kuramı, popüler kültür, kültürlerarası felsefe, iktidar, neoliberalizm ve kapitalizm gibi konularda çalışmalar yapan Byung-Chul Han’ın yeni kitabı Tefekkür Yaşamı - Ya Da Eylemsizlik Üzerine okurları derin düşüncelere sevk ediyor. Daha önce yayınladığı kitaplarla geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar, ele aldığı güncel konuları kendine has üslubuyla anlatıyor.

İnsanı insan yapan esas şeyin eylemsizlik olduğunu savunan Byung-Chul Han, Tefekkür Yaşamı’nda uyaran ve tepki, ihtiyaç ve tatmin, sorun ve çözüm, amaç ve eylem temelli bir yaşamı hayvan yaşamına benzetiyor.

"EYLEMSİZLİK BİZİ İNSAN YAPAN ŞEYDİR"

“Eylemsizlik bizi insan yapan şeydir. Eylemsizliğin eylemdeki payı onu gerçekten

insan yapar. Bir an bile tereddüt ya da duraklama olmadan eylem, kör eylem ve tepkiye dönüşür. Sessiz- lik olmadan yeni bir barbarlık ortaya çıkar. Sessizlik konuşmayı derinleştirir. Sessizlik olmadan müzik olmaz, sadece gürültü ve ses olur. Oyun güzelliğin özüdür. Sadece uyaran ve tepki, ihtiyaç ve tatmin, sorun ve çözüm, amaç ve eylem şemasının hüküm sürdüğü yerde, yaşam hayatta kalmaya, çıplak hayvan yaşamına dönüşür. Yaşam, görkemini yalnızca

eylemsizlikten alır. Bir varlık olarak eylemsizliği kaybedersek, sadece çalışması gereken bir makineye benzeriz. Gerçek yaşam, hayatta kalma kaygısının, salt yaşamanın zorluğunun sona erdiği anda başlar. İnsan çabasının nihai amacı eylemsizliktir.”

ALTI ÇİZİLECEK CÜMLELER

Bugünün dünyasında performansın düşük olduğunu gösteren eylemsizlik, uyku, beklemek, can sıkıntısı gibi pek çok durumun aslında insanı tefekküre götüren duraklar olduğunu söyleyen Chul Han, diğer kitaplarında olduğu gibi hakikatin izini sürmeye devam ediyor. Proust’un Kayıp Zamanın İzinde eserine sık sık gönderme yapan yazar, altı çizilecek pek çok cümlenin pimini çekip okurun zihnine bırakıyor.

Koreli yazar Byung-Chul Han

MEKANİK YAŞAM BİÇİMİ

İnsanların durmadan ürettiği ve aynı hızla tükettiği mekanik bir yaşam biçiminin propagandasının yapıldığı günümüzde, durup düşünmeyi ve can sıkıntısından geçerek gelen hallere ulaşmayı öğütleyen Byung-Chul Han, aslında insana köklerindeki zenginliğe ulaşmanın yollarını gösteriyor.