Efsanelerden yükselen bir aşkın hikayesi: Otuz Tohum

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Roman, efsanevi İran hükümdarı Padişah Cemşîd’in döneminde şarabın bulunmasını anlatan eski bir miti temel alıyor. Gamze Aras, bu hikayeyi, akademik birikiminden ve mitolojik araştırmalarından güç alarak, sade ve etkileyici bir dille yeniden kurguluyor.

Romanın adını aldığı Otuz Tohum, Cemşîd'e kuşlar tarafından getirilen gizemli üzüm tohumlarını simgeliyor. Cemşîd ve Âfitab’ın badirelerle dolu aşk hikâyesine şarabın büyülü keşfi eşlik ediyor.

Hikâyeyi anlatan Sinmâ adında bir kuş, okurları masalsı bir anlatımla karşılıyor. Kitabın açılış cümleleri Sinmâ'nın sesinden geliyor:

Sayfa: 176

"BENİM ADIM SİMA"

"Benim adım Sinmâ. Muhtemelen hiç bilmiyorsunuzdur beni, ne de adımı. Ben kuşların en yaşlısıyım, hem de en genci. Tüm kuşlarda varım, hepsinin ruhunun birazıyım. Size, insanlara görünür olduğum zamanlardan bir hikâye anlatacağım. Siz bir masal diyeceksiniz belki; ama değil, oldu bunların hepsi. İşte bu: Şarabın Hikâyesi.”

BİR AŞK HİKAYESİ

Otuz Tohum, yalnızca bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda tarihsel ve mitolojik unsurlarla zenginleşmiş bir anlatı. Cemşîd’in şarabı keşfetmesi, düğününde kuşların sihirli bir kadeh hediye etmesi gibi olaylar, antik dünyanın zengin sembollerini modern bir dille yeniden canlandırıyor.

Yazar Gamze Aras, Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu. Yüksek lisans tezini İstanbul’un Eyüp semtindeki üzüm motifli mezar taşları üzerine yapmış olan Aras, şarap tarihi ve üzüm kültürü üzerine derinlemesine araştırmalar gerçekleştirmiş.

Yazar Gamze Aras

YARATICI KURGUNUN YANSIMASI

Aryan mitolojisinin etkileyici dünyasına dalarak ve bu mitlerden esinlenerek yazdığı Otuz Tohum, yazarın akademik birikimi ve yaratıcı kurgusunun bir yansıması.

Antik dünyada İran coğrafyasının en ünlü hükümdarı Cemşîd, yazılı kaynaklarda şarap dahil birçok önemli öğenin kâşifi olarak anlatılır. Mitolojilerde kuşlar ve her şeyin kökeni gizemli tohumlar da çok önemli yer edinmiştir.