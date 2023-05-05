Emrah Safa Gürkan'dan Cumhuriyet Yolunda 100 Önemli İsim ve 100 Kritik Gün kitapları Emrah Safa Gürkan'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı iki önemli eser, kaynak özelliği taşıyor. Kitaplarda pek çok sorunun tatmin eden cevaplarını bulacaksınız.

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Cumhuriyet'in 100 İsmi-Büyük Devrimin Portreleri, ezbere anlatılan portrelerin dışına çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmanın mucizeden çok daha fazlasını gerektirdiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Bu iki önemli kitabı daha yakından tanıyalım;

Cumhuriyetin 100 Önemli İsmi

Sayfa: 432

Mustafa Kemal, kafasındaki inkılapları neden en yakınındakilerden bile gizlemek zorunda kaldı? Enver Paşa ile arasındaki rekabet Kurtuluş Savaşı'na nasıl yansıdı? Olaylar farklı gelişseydi, Milli Mücadele'nin lideri başkası olabilir miydi? Düşmana karşı direnişi beraber başlattığı silah arkadaşları neden birkaç sene içinde Gazi'ye muhalif oldu? Bir imparatorluğu yıkıp yerine bir cumhuriyet kuran bu istisnai nesli yaratan şartlar nelerdi? Eski İttihatçılar Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir rol oynadı?

Önemli rehber kitap

Bir devrimi mümkün kılanlar yalnızca ona taraftar olanlar mıdır? Bir yanda ömrü cepheden cepheye savrulmakla geçenler, bağımsızlık ateşini yakmak için kalemini konuşturanlar, nutuklarıyla kitleleri seferber edenler, ellerindeki her şeyi vatanın kurtuluşu için feda etmekten çekinmeyenler… Öte yanda sürekli yalpalayan müteredditler, liyakatsiz muhterisler, vasat idare-i maslahatçılar…

Emrah Safa Gürkan, kimi destek kimi köstek olarak Cumhuriyet'in kuruluşunda rol oynayan 100 ismi, onların hareketlerine yön veren arka planlarıyla kaleme alıyor. Ezbere anlatıların dışına çıkan bu portreler, kişileri olduğu kadar, o günün şartlarını da anlamamız için bize yol gösteriyor.

Bu kitapta Nezihe Muhittin gibi kadın hakları aktivistlerinden Mustafa Suphi gibi devrimci Bolşeviklere, Mehmet Âkif gibi gelenekçi entelektüellerden Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi fikir adamlarına, Fuat Köprülü gibi bilim insanlarından Ahmet Emin gibi Columbia Üniversitesi'nde doktora yapmış gazetecilere rast geleceksiniz.

Cumhuriyetin 100 Günü

Emrah Safa Gürkan, Cumhuriye'tin 100 Günü - İnkılabın Ayak Sesleri'nde Cumhuriyet'in dönüm noktası olan 100 günü kaleme alırken, genç bir cumhuriyetin doğuşunun hikâyesini anlatıyor.

Sayfa: 400

Anadolu'ya ilk çıktığı günden başlayarak, Mustafa Kemal'in hangi engellerle karşılaştığını hiç düşündünüz mü? Erzurum Kongresi'ndeki delegelerin ona muhalefet ettiğini, Sivas Kongresi'ne yeteri kadar insanın gelmediğini biliyor muydunuz?

İstanbul'da son Osmanlı meclisi toplanırken Ankara'da yapayalnız beklemek zorunda kalan bir aksiyon adamının içinde kopan fırtınaları tahmin edebilir misiniz?

TBMM'nin Meclis-i Mebusan'ın devamı olduğundan haberdar mısınız? Peki ya, Millî Mücadele'nin mimarlarının nihai zaferden sonra nasıl birbirlerine düştüğünden?

Bir devletin kuruluş serüveni

İlanının üzerinden tam bir asır geçti. Ancak Cumhuriyet'in kuruluş dönemi hâlâ anlaşılmayı ve ezbere sloganlardan kurtarılmayı bekliyor. Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyet'in dönüm noktası olan 100 günü kaleme alırken bilindik kabullerin ötesine geçiyor.

En yakınındakiler tarafından defalarca yalnız bırakılan Mustafa Kemal'in 600 yıllık müesses nizamı nasıl ince bir stratejiyle tasfiye ettiğini ortaya koyuyor.

Bu kitap, yorgun bir imparatorluğun yüzlerce yıldır yapamadığını yapacak genç bir cumhuriyetin doğuşunun hikâyesi… Aksayan planların, kaygan ittifakların, saklanan niyetlerin, ama en nihayetinde tartışmasız bir zaferin öyküsü…

Zaferin öyküsü

Bu kitap, yorgun bir imparatorluğun yüzlerce yıldır yapamadığını yapacak genç bir cumhuriyetin doğuşunun hikâyesi… Aksayan planların, kaygan ittifakların, saklanan niyetlerin, ama en nihayetinde tartışmasız bir zaferin öyküsü…

Ayak sesleri günbegün yaklaşan inkılapları bir bir uygulamaya koymanın vakti işte nihayet gelmiştir. Önümüzdeki yıllar harap bir ülkenin, bitap bir toplumun baş döndürücü bir hızla değişmesine, modern Türkiye'nin ortaya çıkmasına tanık olacaktır.