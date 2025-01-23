Felsefi ve sanatsal bir yolculuk: Arzunun Psikomitolojisi

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Sadık Acar'ın derinlemesine bir bakış açısıyla kaleme aldığı Arzunun Psikomitolojisi: Felsefe, Sanat ve Dinde Arzunun Görünümleri, okurları yeni bir yolculuğa çıkartıyor. Acar, arzunun felsefi, dini ve sanatsal alanlardaki temsillerini, tarihsel ve mitolojik bağlamlarla zenginleştiren bu çalışmasında, bireyi kendi düşünce evrenini sorgulamaya davet ediyor.

Kitap, arzuyu yalnızca bir insani dürtü olarak ele almanın ötesine geçiyor; mitos, din ve felsefe üçgeninde arzuya dair derin bir psikomitolojik analiz sunuyor.

Kehf Suresi'nden Hızır ve Musa kıssasına, Platon'un mağara alegorisinden Spinoza ve Hegel'in felsefelerine kadar birçok kaynağı ustalıkla harmanlayan Acar, okuyucularına özgün bir okuma deneyimi sunuyor.

Acar, kitapta arzunun bilinç ve bilinçdışı arasındaki yerini, bireysel ve toplumsal boyutlarını ele alırken, okuyucularını felsefi bir yolculuğa çıkarıyor. Özellikle Hızır ve Musa kıssası üzerine yapılan analizler, insanın kendini aşma ve anlam arayışında arzunun oynadığı merkezi rolü gözler önüne seriyor.

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FELSEFİ VE SANATSAL BİR YOLCULUK

Düşüş ve kendine yaslanarak yeniden ayağa kalkış, insan olmanın tarihi serüvenidir. İnsan en temelde arzu varlığıdır. Arzu, insanın başkasıyla karşılaşmasının, başkaya açılmasının ve nihayetinde başkalaşmasının imkânıdır.

İnsan arzuladığı içindir ki ne ise o olmayandır. Arzunun her yönelişi daima bir kendilik görünüşü olarak karşımıza çıkar.

Doğal olanı arzulamaktan tinsel olanı arzulamaya ve giderek arzulayanı arzulamaya geçiş hem reel tarihi hem de buna dönük edebiyatı, sanatı, mitleri anlatısal bir kimlik olarak önümüze koyar.

Tarihteki tüm ilişkiler, erosun oklarından yani arzunun yönelişlerinden oluşmuş bir bütün olarak boylu boyunca önümüzde uzanır.

İNSANIN KENDİLİK MACERASI

Köle-efendi ilişkisinden koşulsuz şefkate, ilkel yönetim biçimlerinden demokrasiye, yeme içme biçimlerinden estetik görüye, totaliterlikten dostluk sevgisine, cennetten düşüşten ilahi sevgiye kadar tüm görünüşlerde kendini açığa vuran arzudan başkası değildir. Bizler arzularız ve arzunun macerası bir erginlenme süreci olarak hepimizin kendilik macerasıdır.