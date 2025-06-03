Fırtınadaki Çocuk ve Kehanetteki Çocuk kitapları, minik okurları büyüleyecek

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Fantastik çocuk ve gençlik edebiyatına tutkuyla bağlı olan Sibel Kırcadere Uslu'nun zengin bir hayal gücüyle örülmüş romanları Mona Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Fantastik hikayelerle örülü güçlü anlatımı ve muhteşem karakterleriyle dikkat çeken Suzan Orto'yu destekleyen ilk kitap Kehanetteki Çocuk Suzan Orto ve merakla beklenen devam kitabı Fırtınadaki Çocuk Suzan Orto , genç okurları hayal gücünün sınırları zorlayan bir evrende nefessiz bir maceraya davet ediyor.

KEHANETTEKİ ÇOCUK SUZAN ORTO

Suzan, henüz doğmadan önce "cehennem" olarak anılan bir dünyada kaderini beklemeye başlar. Annesinin masallarla büyüyen Suzan'ın hayatı, bir gün bu masalların dönüşmesiyle

altüst olur. Dünyada olduğu gibi, Ortoköy'e geri kalan onu yalnızca tarih değil, aynı zamanda yılanlı bir hastalık, kaybolmuş yakınları ve efsanelere konu olmuş kehanetler beklemektedir.

Bilgelerin tasarrufları On Bir Kehaneti mi, çok geç olmadan müdahalelerin bakımı bulunabilecek mi, Suzan annesini ve sevdiklerini zamanında kurtarabilecek mi?

Tüm bu soruların yanıtlarını ayıracak Suzan'ın atılacağı macera; dostluk, cesaret ve yardımlaşma temalarıyla genç okurlara ilham verecek.

FIRTINADAKİ ÇOCUK SUZAN ORTO

Serinin ikinci kitabı Fırtınadaki Çocuk Suzan Orto , Ortoköy'deki karanlık sırların derinleştiği, Suzan'ın ailesine kavuşma umudunun güçlendiği bir döneme odaklanıyor. Suzan yeni dünyada bildiğini, köyde hayatlarını kurmaya başlar. Ancak köyde hiç dinmeyen bir fırtına başladığında ortaya çıkan gözlerin gözü ona çevrilir.

Köyü sarsan bu gizemli felaketin kaynağı olabilir mi? Suzan şimdi yalnızca köyü kurtarmak değil, aynı zamanda kendini de kabul eden öğrenciler çalışıyordu. Cesaretini toplayıp Ortoköy'ün en çok korkulan yeri olan Yasalı Orman'a adım atar. Fakat orada onu yalnızca tehlike değil, kişiliğine dair karanlık sırlar da beklemektedir. Ortaya çıkan bu sırlar sadece onun değil, tüm köyün kaderini değiştirecek.

İÇTENLİKLİ OKUMA DENEYİMİ

Türkiye'nin Fantastik Edebiyat Yazarı Sibel Kırcadere Uslu'nun yarattığı bu muhteşem kurgu evreni; dostluk, cesaret, yardımlaşma ve içsel güç temalarında mizah ve hayal gücüyle gezinirken, Çocuklar için sürükleyici, güvenilir içerikli bir okuma deneyimi sunuyor.