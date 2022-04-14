İslam coğrafyasının mutfak kültürü tek kitapta toplandı

M. Ömür Akkor, İslam coğrafyasının mutfak sanatı ve kültürünü bir araya topladığı kitabı Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü kitabı, İslam coğrafyası mutfağına ışık tutuyor.

Yılardır yemek tarihi üzerine çalışan ünlü şef M. Ömür Akkor, 30. kitabı Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü'nü ramazan ayında kitapseverlerle buluşturdu.

İHA'da yer alan habere göre; birbirinden ilginç tariflerin yer aldığı eserin, bir yemek kitabı olmanın ötesinde dönemin yemek kültürü ve hafızasını oluşturan bir mirasın da özeti olma özelliği taşıdığını belirten Akkor, "Aşçı olarak dönemin yemek kültürü üzerinden o dönemin hayatını, kültürünü peygamberimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sofrasını hayal ederek yazdım" dedi.

Fotoğraf zenginliği

Kitapta ayrıca görsel olarak zenginlik katan tabak görselleri, İslam coğrafyasında 6 ve 12. yüzyıllar arasında kullanılan ve müze koleksiyonlarından seçilen asılları baz alınarak bu kitap için tekrar üretilip, fotoğraflandı.





Mutfağa ışık tutan kitap

Erken dönem İslam mutfağını anlatan Akkor, kitapta yemek tariflerinin yanı sıra dönemin bütün yemek kültürüne bir bakış açısı sunulduğunu belirterek, "Günümüzde israf çağında yaşıyoruz. Malzemeyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Çok malzemeyle yemek yapmaya çalışıyoruz ama bunun aksine baktığımızda düzenli olarak o coğrafyada kıtlık dönemleri yaşanıyor. Su yeterli değil. Kısıtlı ürünle tarım yapıyorlar. Bir de o coğrafyada her evde ocak yok. Teknik bir mutfak da yok. Kitap aslında bir bakıma zaruri hallerdeki mutfağa da ışık tutuyor" dedi.





"Ayet ve hadislerden faydalandım”

Hadis-i şerifler ve ayetler üzerinden giderek kitabı yazdığını aktaran Akkor, "Yemek tariflerini anlatırken Kur-an'daki ayetler ve hadislerde geçen yiyecekleri yazdım. Ayet ve hadislerden yola çıkmamdaki bir amaç da araştırmayı belli bir düzen içerisinde yapmaktı. Bu şeklide yazmak çok daha rahat araştırma yapmamı sağladı. Malzemelere kadar araştırdım. Olan ya da olmayan malzemeleri görmüş oldum. Bütün bu ispatlarla tarifleri hazırladım. Bu bakımdan bütünlüğü içeren bir kitap oldu" ifadelerinde bulundu.





"İslam mutfak kültürü oldukça büyük"

Arap dünyasındaki mutfak kültürünün literatüre de yansımış olduğunu kaydeden Akkor, “Biz kap-kacak derken mutfakla ilgili tüm gereçlerden bahsediyoruz. Ancak o coğrafyada mutfak kaplarının tamamımın isimlerinin ayrı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında misafir ağırlamak ve ikram etmekle alakalı 20 ayrı kelime görüyoruz. Bunlar da kültürün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."





