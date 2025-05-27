Kathrin Schmidt'in Alman Kitap Ödülü'ne layık görülen roman. Ölmüyorsun

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Çağdaş Alman ve dünya edebiyatının önemli kadın yazarların başında gelen, Kathrin Schmidt'in Ölmüyorsun romanı Türkçe olarak yayınlandı. Çok okunan yazarların başında gelen Kathrin Schmidt, bu kitabıyla 2029 yılında Alman Kitap Ödülü'ne değer görüldü. Romanında çok katmanlı bir anlatı sunan yazar, yazdıklarıyla ürettikleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Kitabın ana kahramanlarından olan Helene'nin karmaşık ve çetrefilli dünyasına tanıklık edeceksiniz. Helene, karman çorman bir yapbozu andıran hafızasının eksik tamamlandıkça bugününsına hep başka bir tablo yansıyor ve görünen bu resim bir şekilde sabitlenmiyor çünkü hafızasının alacakaranlık labirentinde dolaşıp dehlizleri aydınlattıkça geçmişi, aynadaki bugünü de devam ediyor. Benzer bir hastalık deneyiminden geçen Schmidt'in hafif bir mizahı ve eksik ihmalyi başaramadığı bir sıfır noktası romanı.

Ölmüyorsunuz..

Sıfırlarla dolu bir geçmiş sıfırı tüketilmiş bir hasta – sıfırların çözümüne başka bir rakam yazıp sıfırdan başlamak isteyen bir kadın. İç dinamikleriyle büyüleyen, kahramanın geçmişi ve bugünüyle yüzleşmesindeki çekincesiz hükümdarlıkla hayranlık uyandıran bir “gelişim” öyküsü.

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YAZAR HAKKINDA...

Kathrin Schmidt Gotha'da doğdu ve orada büyüdü. Liseyi bitirdikten sonra 1976'dan 1981'e kadar Jena Üniversitesi'nde psikoloji okudu . Çalışmalarını tamamladıktan sonra 1981'den 1982'ye kadar Leipzig Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve ardından Rüdersdorf Bölge Hastanesi'nde ve Berlin-Marzahn Çocuk ve Gençlik Sağlığı Koruma Merkezi'nde çocuk psikoloğu olarak çalıştı.

1986-1987'de Leipzig'deki Johannes R. Becher Edebiyat Enstitüsü'nde özel çalışmalarını tamamladı . Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Doğu Berlin'deki Yuvarlak Masa'da çalıştı.

PEN ÜYESİ ROMANCI

1990-1991'de feminist kadın dergisi Ypsilon'un editörlüğünü yaptı ve 1993'e kadar Berlin Karşılaştırmalı Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırma asistanı olarak çalıştı. 1994'ten beri serbest yazar olarak çalışmaktadır. PEN Almanya Merkezi'nin üyesidir .