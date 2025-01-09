Kayseri'de kütüphanenin müdavimi olan 94 yaşında Halil Dede, kitap okuma aşkıyla gençlere örnek oluyor

AA

Merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 12 torun sahibi Halil Eren, 1978 yılında emekli olduktan sonra oğluyla kentte halıcılık yapmaya başladı.

Emekliliğin sakin günlerini kitap okuyarak geçirmeye başlayan Eren, 46 yıldır tutkuyla bağlandığı kitaplardan bir an olsun kopmadı.

Mütevazi yaşamıyla dikkati çeken ve çevresindekiler tarafından "kitap kurdu" olarak tanınan Eren, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Kayseri Şehir Kütüphanesi'ne gitmeye başladı.

KİTAPLA GEÇEN ZAMAN

Eren, kent merkezindeki çarşı, pazarı gezdikten sonra elinde bastonuyla Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve 2020'de Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi binanın yolunu tutup, genellikle gençlerin gittiği merkezde kitapların arasında zaman geçiriyor.

Kütüphane raflarından özenle seçtiği kitapları okuyan Eren, tanıştığı öğrencilere kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için tavsiyede bulunuyor.

KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞEN KİLİSE

Boş vaktin değerini iyi bildiğini ve gün içerisinde muhakkak bir şeyler okuması gerektiğini ifade eden Eren, yaşına bağlı bazı hastalıklardan dolayı günlük olarak geldiği kütüphaneye şimdilerde haftanın belirli günleri geldiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde çeşitli yayınevlerine yazılar yazdığını ve çevresindekilere kitap dağıttığını anlatan Eren, halı dükkanlarına yakın yerdeki tarihi Meryem Ana Kilisesi binasının kütüphaneye dönüştürüldüğünü ifade etti.

"GENÇLERİN YANINDA MUTLU OLUYORUM"

Eren, kütüphaneye uğradığında 45-50 dakika kitap okuduğunu belirterek, bu zamana kadar okuduğu kitapların sayısını tutmadığını ancak binlerle ifade edebileceğini kaydetti.