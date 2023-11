Kendimizin efendisi olabilmek için zihnimize söz geçirmenin yollarını sorgulatan bir okuma Berrak Yurdakul yeni kitabı 7 Çeşit Evet ile okurlarını yaşamı anlamlı kılmak adına zorlu bir yolculuğa davet ediyor. Fakat bu yolculukta bizleri yalnız bırakmıyor ve yol boyunca kişinin kendisine, çevresine, doğaya, evrene dair farkındalığını koruyabilmesi için uygulanabilir yöntemler sunuyor.

Kendimizi yaşamla uyumlu, yaşama saygılı, sevgi dolu, zarif bir varlığa dönüştürme çabası her anımızın anlamlı ve değerli olduğunu bize anımsatma kudretine sahip, asil bir çabadır. Bu çabadan bilgelik doğar, içsel güç doğar, arzuların tatminine veya dış koşulların uygunluğuna muhtaç olmayan kalıcı bir mutluluk doğar.

Dört bir yanımızdan başka başka uyaranlar tarafından dikkatimizin dağıtıldığı, hızlı, değişken, yorucu ve yazık ki manipülatif bir çağda yaşıyoruz. Durup bir an kendimize dönmeyi, yaşadığımız eşsiz anın tadına varmayı aklımıza bile getiremiyoruz çoğu zaman.

Ya geçmişin hayaletleri tarafından kovalanıyoruz ya da belirsiz bir gelecek hayalinin peşinden koşuyoruz. Böylece aslında en önemli olan şeyi kaçırıyoruz: Şimdiki anı. Peki, şimdiki an dediğimiz şey neden bu kadar önemli? Çünkü gerçek olan, şu an her ne oluyorsa yalnızca odur.

Geçmiş ya da gelecek uğruna

Ancak yaşamın kendisinin geçmiş ya da gelecek uğruna gözümüzü dahi kırpmadan feda ettiğimiz o şimdiki anlardan oluştuğunu anladığımızda kendimize, yaşantımıza, duygularımıza ve düşüncelerimize başka gözlerle bakmaya başlayabiliriz ve bunun yolu da zihnimizi tanımaktan geçiyor.

Yaşamı ıskalamak

Bu çok kısa ve çok kıymetli yaşamımızı anlamlı bir şekilde sürdürmek istiyorsak, zihnimizin nasıl çalıştığından ve içeriğinden haberdar olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bu hayatı kendimizi hiç tanımadan geçireceğiz ve kendini ıskalamak, yaşamın bütününü ıskalamaktır.

Zihni kontrol etmek için bazı sorular

Zihninize istediğinizi yaptırabiliyor musunuz? Ona sözünüz geçiyor mu? Zihniniz size huzur ve güven veriyor mu? İçinde rahat ediyor musunuz? Zihninizin içi güzel, zarif bir yer mi? Orada vakit geçirmekten hoşlanıyor musunuz?

Zihniniz sizinle işbirliği yapıyor mu? Zihninizin içinden kötü ve faydasız bir düşünceyi çıkarıp yerine iyi ve faydalı bir düşünce koyabiliyor musunuz? Zihniniz sizi alıp hiç de gitmek istemediğiniz yerlere götürüyor mu? Zihninizle sıkı dost musunuz?

Zihnin zincirlerinden kurtulmak

Eğer bu yedi sorudan birine veya daha fazlasına hayır dediyseniz, yanıtları evete dönüştürmek için daha fazla beklemeyin.

İlk yayınlandığı günden beri Türkiye’nin en çok dinlenen podcastleri arasında yer alan Yedi Çeşit Evet, zihninizin zincirlerinden kurtulmak için bir davet. Eşsiz ve paha biçilmez ömrümüzden bir an daha heba etmeden harekete geçmeye evet...

