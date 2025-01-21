Kitap iyileştirir sloganıyla gençler ve çocuklar için kütüphane

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6 Şubat 2024'te yaşanan deprem 11 ili etkiledi. 50 bine yakın insan hayatını kaybetti; binlerce bina hasar gördü. Türkiye'nin 1999 Marmara depreminden sonra yaşadığı en büyük felaketlerden olan 6 Şubat depremi, sadece bulunduğu yer değil çevre illerden de hissedildi.

Buna göre kitapsız kalan çocuklara özel kütüphane kuruluyor. 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Tüyap Kitap Fuarı'nda katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından bağışlanan kitaplarla bölgede kitapsız kalan çocuklara özel kütüphane kurulacak.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN KİTAPLAR

İhtiyaç Haritası iş birliğiyle Kahramanmaraş Onikişubat Topluluk Merkezi’nde hizmete açılan kütüphanede, her yaş grubundan insana hitap eden kitaplar yer alıyor.