Memduh Şevket Esendal'ın yayınlayabildiği, tek romanı olan Ayaşlı İle Kiracıları kitabının önemi

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Yazarın Ayaşlı ile Kiracıları adlı büyük romanı, yeni kurulan Ankara'nın havasında memleketteki seviye ve zihniyet farklarını kuvvetle gösteren bir eserdir.

Bu hiç mütearrız görünmeden her söylemek istediğini söyleyen realizme bugünkü edebiyatımız en canlı taraflarından birini borçludur.

Ülkenin ortasında bir şehir, şehrin ortasında bir apartman. Ayaşlı İbrahim Efendi ve kimi aylarca kalan kimi gecelik değişen kiracıları.

Aralarında halim selim tipler de var çapkınlar da, yaşlılar da var gün boyu ağlayan çocuklar da, dolandırıcılar da var kendi yağında kavrulanlar da…

Memleketin dört bir yanından gelip hükümet kapısında derdine deva arayanlar, hakkı olanı alabilmek için dilekçe üstüne dilekçe yazanlar. Bitmeyen dertler, dedikodular, küçük hesaplar, tatlı sohbetler, ölümler, kalımlar, eğlenceler, flörtler, aşklar… Ayaşlı'nın evi tam bir cümbüş…

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Yazarın tek romanı

Memduh Şevket Esendal'ın hayattayken yayınlatabildiği tek romanı olan bu eser, yazarın ifadesiyle bugünkü cemiyetimizin şiddetli bir tenkidi. Ayaşlı ile Kiracıları, 1930'ların genç cumhuriyetinden eğlenceli, ibretlik manzaralar sunan, bir romandan alınabilecek birçok tadı tam kıvamında veren bir roman.

YAZAR HAKKINDA...

Memduh Şevket Esendal 29 Mart 1883'dedoğdu, Rumeli göç­meni çiftçi bir ailedendir. Bir süre Edirne Rüştiyesi’ne devam ettiyse de ayrılmak zorunda kaldı. Doktor olmak istiyordu ancak savaşlar ve ailesinin geçirdiği çalkantılar nedeniyle öğrenim göremedi; kendi ifadesiyle, ilk mektep de dahil hiçbir okuldan mezun olmamış, tam manasıyla bir alaylı olarak yetişmişti. 1906’da o zamanlar gizli bir dernek olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi.

Babasının 1907’de ölümü üzerine ailesini geçindirebilmek için 1912’ye kadar çiftçilikle uğraştı. İkinci Meşrutiyet’in ilanı sonrasında bir süre Esnaf Odaları Mümessili oldu. İttihat ve Terakki müfettişi olarak Anadolu ve Rumeli’de görev yaptı.

Balkan Savaşı çıkınca önce İstanbul’a, sonra Çorlu’ya döndü. Birinci Dünya Savaşı’nda toprakları askeri tarıma ayrıldığı için çiftçiliği bırakmak zorunda kaldı.

İlk öyküsü, 1908’de Tanin gazetesinde çıkmış Veysel Çavuş'tur. Meslek gazetesinde yayınladığı öyküler ve yarım kalmış romanı Miras'ın tefrikasıyla yayınlandı. Ömer Seyfettin ile birlikte gerçekçi ve halkçı çiz­ginin öncüleri arasında gösterildi. Vakit gazetesinde Ayaşlı ile Kiracıları romanı tefrika edildi.

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖLDÜ

Yurda dönüşünde Elazığ’dan milletvekili seçildi. Daha sonra sekiz yıl süren Kâbil Büyükelçiliği görevinde bulundu. 1941-50 yılları arasında bu kez Bilecik milletvekili olarak Meclis’te yer aldı.

1942’de CHP genel sekreterliği görevine getirildiyse de 1945’te bu görevden kendi isteğiyle çekildi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 17 Mayıs 1952 gecesi sabaha karşı öldü; Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.