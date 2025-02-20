Moda Psikolojisi Kitabı Oxford kütüphanelerindeki yerini aldı

Haber Merkezi

Oxford kütüphanelerinden gelen özel talep üzerine teslim edilen kitap, moda psikolojisi alanında önemli bir kaynak niteliğinde..

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Bodleian Kütüphaneleri tarafından talep edilerek koleksiyonlarına dahil edilmesi, Moda Psikolojisi kitabının uluslararası düzeyde kabul gördüğünü ve dünyada önemli bir kaynak olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Mutlu Barış’ın kaleme aldığı bu kitap neden önemli? Türkiye’de bu alanda yazılmış ilk eser ve dünyada moda psikolojisi konusunda yazılan bir kaç kitaptan biri olma özelliğine sahip..

Kıyafetlerin gücü, giyim terapisi ve gardrobunuzun size anlattıkları gibi konuları ele aldığından, moda psikolojisi gibi yeni bir alana giriş niteliğinde..

Giyim aracılığıyla dış dünyaya yansıtılan kimlik ve iç dünyamızda olup bitenler arasındaki bağı inceleyen bilimsel verilerle desteklenmiş bir eser.

Psikolog Mutlu Barış’tan Teşekkür Mesajı;

Kitabının Oxford Üniversitesi Kütüphanelerine kabul edilmesiyle ilgili mutluluğunu dile getiren Mutlu Barış, şu sözlerle duygularını paylaştı...

"ÇOK MUTLUYUM"

"Emeklerimin karşılık bulmasından dolayı çok mutluyum. Oxford Üniversitesi ve Bodleian Kütüphanelerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Moda psikolojisi gibi bir niş alana daha fazla kişinin yönelmesini ve bu konuda çalışmaların artmasını diliyorum."

Sayfa: 112

Moda Psikolojisi Kitabı Nereden Temin Edilebilir? Moda Psikolojisi kitabı, tüm kitapçılardan ve online satış platformlarından temin edilebilir.

Ayrıca araştırmalar yapanlar için Oxford Üniversitesi Kütüphanelerinde de erişime açık hale gelmiştir.

Moda ve psikolojinin kesişim noktasını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir kaynak olan bu kitap, moda sektörü için büyük bir katkı sunmaya devam edecek.

MODA PSİKOLOJİSİ...

Türkiye’nin ilk moda psikoloğu Mutlu Barış, yine Türkiye’de yazılmış kurgu olmayan, ilk Moda Psikolojisi kitabına imzasını atıyor ve insan-kıyafet ilişkisini, giyim ve ruh hali arasındaki ilişkiyi, giyim terapisini ve kıyafetlerin üzerimizdeki gücünü okurlarına sunuyor.

Mutlu Barış, İtalya’da moda eğitimi almış bir psikolog ve terapisttir. İlk kitabı Giyim Terapisti bir moda psikoloğunun hikayesini anlatıyordu ve bir moda psikoloğunun yaptığı işe dair bir içgörü sunuyordu. İkinci kitabı ise, kıyafetlerin gücü, giyim terapisi ve gardrobunuzun size anlattıkları gibi konuları ele alan, moda psikolojisine bir giriş niteliğinde.

Eğlenceli, ilgi çekici ve okumaya değer bir kitap. Sayfalarını açın ve Uzman Mutlu Barış’ın ellerinden, moda psikolojisi dünyasına adım atın.