Nahid Sırrı Örik'ten şöhretin zorlu yolculuğu: Teselli yahut Turnede Bir Artist Öldürüldü

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Nahid Sırrı Örik’in ince gözlemlerini edebileştirme gücünün ve unutulmaz, derinlikli karakterler yaratma yeteneğinin her satırında hissedildiği Teselli, tıpkı Yıldız Olmak Kolay mı? romanı gibi aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk yıllarının eğlence anlayışını sunması bakımından zengin bir kaynak.

Yazar, romanda geleneksel müziklere, halk danslarına, alaturka musikiye yer verirken gazino, çay bahçesi, tiyatro, bar gibi eğlence dünyasının içinde, her kademesinde çalışan kadınların yaşadıklarını, toplumun onlara bakışını da aktarır. Onların sorunlarını, geçim dertlerini, gönül maceralarını işler.

Nezihe Yanıkses, hayalleri ve hırsları uğruna turneye çıkar, sahne alır, parlamayı bekler... Ancak şöhretin yolu, acı, kıskançlık ve trajediyle doludur. Işıltıların ardındaki sessiz dramları ve insani çatışmaları anlatan, sahne sanatçılarının yalnızlığını ve toplumun bakışını ele alan bu roman, ince bir gözlemle işlenmiş…

TEFRİKA EDİLEN ROMAN

Sorgulamadan, yargılamadan, kınamadan… 1958’de Vatan gazetesinde Turnede Bir Artist Öldürüldü adıyla tefrika edilen roman, Nahid Sırrı Örik’in Taha Toros Arşivi’nde bulunan el yazısı notunda eserin adını "Teselli’ye tahvil ediyorum” ifadesi yer aldığından Teselli yahut Turnede Bir Artist Öldürüldü adıyla ilk kez okurla buluşuyor.

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KİTAP NE ANLATIYOR

Artist olma hayali kuran, pek güzel ve tesirli bulduğu sesinden kendine, “Yanıkses” diye bir soyadı yapan Nezihe; hayat şartları nedeniyle gazinoda fındık fıstık satıcılığı yaptığı günlerden birinde, bir turnede hanendelik teklifi alır.

İstanbul’da ulaşamadığı biricik hayaline küçük şehirlerde, kasabalarda ulaşma arzusuyla teklifi kabul eder; bir an için talihi döner ve kendisini artist olarak sahnede bulur da. Ancak hayatının muhakkak ki en güzel devresi olan sahne günleri, maalesef uzun sürmez…

NAHİD SIRRI ÖRİK

Nahid Sırrı Örik, 1895'te İstanbul'da doğdu. Dedesi divan sahibi bir paşa, babası ise üst düzey bir bürokrat ve Shakespeare'in iki eserini dilimize kazandırmış bir çevirmendi.

Eğitimine evde bir Türkçe hocası ve bir Fransız mürebbiye ile başlayan Nahid Sırrı Örik, Afitab-ı Maarif Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra aralarında Galatasaray ve Hukuk Mektebi'nin bulunduğu birkaç okul değiştirdi.

Birinci Dünya Savaşı içinde, 1915'te yurt dışına gitti. Tiflis, Berlin, Kopenhag, Paris, Viyana ve Roma'da bulundu, ilk öyküsü 1927'de Fransa'da, Fransızca olarak yayımlandı. 1928'de yurda döndü ve Cumhuriyette yazarlığa başladı.

EDEBİYATIN HER ALANINDA ESERLER VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar çevirmen olarak çalıştı. Hasan Âli Yücel döneminde Dünya Klasikleri'ne birer Voltaire ve Balzac çevirisiyle katkıda bulundu. Roman, hikâye, oyun, deneme, inceleme, anı ve gezi türlerinde eserler verdi, çevirileri dahil 30'u aşkın kitabı yayınlandı.

Usta yazar, 18 Ocak 1960 yılında hayatını kaybetti.