Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak kitabı filme uyarlanıyor; başrolde Engin Altan Düzyatan olacak Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen Bir Adam Yaratmak eseri, 87 yıl sonra film olacak. Filmin başrolünde ise başarılı oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan olacak.

AA

Büyük Doğu Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, William Shakespare'nin "Hamlet"i ile kıyaslanan eser için Necip Fazıl Kısakürek, "Bugüne kadar yazdığım eserler arasında en bağlı olduğum eserim." demişti.

Bir Adam Yaratmak eseri, 1937-1938 yıllarında Muhsin Ertuğrul tarafından ilk kez Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Oyunda Hüsrev karakterini de Ertuğrul canlandırdı. 1977'de TRT tarafından dizi haline getirilen tiyatro oyunu, Hüsrev karakterinin yaşadığı ruhi çileyi ele alıyor.

BAŞROLDE ENGİN ALTAN DÜZYATAN OLACAK

Eserdeki Hüsrev karakterini sinema filminde ise ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oynayacak. Filmin yapımcılığını Filimetre Medya Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Murat Çeri oturuyor.

ÇEKİMLER EKİMDE

Çekimlerine 7 Ekim'de İstanbul'da başlanacak filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Bir Adam Yaratmak filmi, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)