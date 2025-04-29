Nobel ödülü Han Kang'ın Işık ve İplik kitabına okurlardan büyük ilgi

Haber Merkezi

“Işık ve İplik” adlı kitap, çevrimiçi satışa sunulduğu ilk gün 10 bin adet sattı. Yazarın Nobel ödülünü kazanmasının ardından ülkesinde yayımlanan ilk eseri olan kitap, konuşmanın yanı sıra Kang’ın daha önce okurla buluşmamış denemeleriyle şiirlerini de içeriyor. Kitabın İngilizce çevirisinin de yayımlanacağı duyuruldu.

Han Kang’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanması, Güney Kore’de büyük bir yankı uyandırdı. Kitapçıların önünde uzun kuyruklar oluşurken, çevrimiçi kitap satış siteleri yoğun talepten çöktü.

Kyobo Kitap Merkezi’nin açıklamasına göre, Han Kang’ın kitapları neredeyse anında tükendi.

GELEN MESAJLARA TEŞEKKÜR

Han Kang, Nobel Edebiyat Ödülü 2024 haberini aldığında şaşkınlıkla karşıladığını belirtti ve kendisine gelen sıcak tebrik mesajları için teşekkür etti.

Güney Kore’nin siyasi ve edebi çevreleri de bu başarıyı coşkuyla kutladı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Facebook’ta paylaştığı mesajla yazarı tebrik etti ve parlamentoda yetkililerin haberi alkışlaması üzerine çok sayıda hükümet görüşmesine ara verildi.