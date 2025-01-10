Sait Faik Abasıyanık'ın eserleri artık telifsiz; her yayınevi kitaplarını basabilecek

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Türk edebiyatının önemli kalemlerinden olan Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerindeki telif hakları artık kalktı. İş Bankası Kültür Yayınları'nda olan telifler, 1 Ocak 2025 yılı itibariyle kaldırıldı. Böylece yazarın kitaplarını her yayınevi basabilir.

Abasıyanık'ın eserlerini yayımlayan İş Kültür Yayınları, bundan sonraki süreçte eserlerin gelirlerini yazarın da vasiyetine uygun olarak Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlayacağını duyurdu.

Yazar hakkında bazı bilinmesi gereken bilgiler;

1906'da Sakarya'da dünyaya gelen Sait Faik, yazdıkları ve ürettiğiyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle öykü alanında verdiği eserlerle adını ölümsüzler arasına yazdırdı.

Edebiyatımıza öykü türünün önde gelen yazı işçisi olan yazar, uzun süre mücadele ettiği siroz hastalığına yenik düştüğünde tarihler, 11 Mayıs 1954’ü gösteriyordu. Henüz genç yaşta hayatını kaybetti.

"YAZMASAM ÖLÜRÜM"

"Yazmasam ölürüm" diyecek kadar yazmaya bağlıydı Sait Faik...

Bu vesileyle usta yazarı Kitap Ayracı editörleri ve ailesi olarak sevgi, saygıyla anıyoruz. Büyük hatırası önüne saygıyla eğiliyoruz.

Vasiyeti gereğince kitap teliflerinden elde edilen gelirler Darüşşafaka Cemiyeti’ne kaldı. Ölümünden bir sene sonra bizzat annesi tarafından başlatılan “Sait Faik Hikâye Armağanı” sürmektedir.

Türk Edebiyatı’na kazandırdığı sayısız eserlerle adı unutulmazlar arasında yer alan usta yazarın beslendiği konular çeşitlilik gösterir.

İnsana dair öyküler

İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan insanları, fabrika işçilerini, kahvehane köşelerinde zaman öldüren insan manzaralarını satırlarına taşıyan Faik, karakterleri konuşturmakta mahirdir. Sait Faik’in öykülerinde insanoğluna dair pek çok ayrıntıyı bulmak mümkün.

HAYATIN İÇİNDEN KARAKTERLER

Öykülerine konu edindiği karakterler hep yanı başımızda oldular. Faik’in öykücülüğünde hayatımıza dair ne varsa bulabiliyoruz. Sait Faik'in parlayan Türkçesiyle vuku bulan sözcükler, okurları geçmiş ve şimdiki zaman arasında yolculuğa çıkartıyor.