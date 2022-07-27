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    Stephen King'in muhteşem romanı:Uykusuzluk

    Stephen King'in muhteşem romanı:Uykusuzluk

    Dünyaca ünlü korku ve gerilim kitaplarının yazarı Stephen King’in, okurların gönlünde taht kuran Uykusuzluk (Insomnia) isimli romanının uzun zamandır merakla beklenen yeni baskısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:13
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    Ralph Roberts, emeklilik günlerinde eşinin yasını tutarak uzun, uykusuz geceler geçireceğini bir kezolsun düşünmemişti. Ama simdi sevgili Carolyn'ını kaybetmiş, günden geceye, her geçen dakika dahada erken uyanmaya başlamış ve sonunda uykusuzluğun kendisini tamamen esir aldığı o tedirgin edicianlara gömülmüştü…

    Uykusuz geçen gecelerde yaptığı yürüyüşler sırasında bir şeylerin ters gittiğini fark eden Ralph,halüsinasyon olmasından şüphe ettiği birtakım tuhaflıklar görmeye baslar; bazı insanların başlarındanyükselen ipler, karanlık çökünce şehirde dolasan iki küçük adam ve diğerleri…

    Stephen King in muhteşem romanı:Uykusuzluk #1

    Karanlığa gömülmek

    Ancak Ralph’in tanık oldukları uykusuzluğun getirdiği halüsinasyonlardan çok daha fazlasıydı. Gerçekte Derry’de habisruhlar kol geziyor, şehrin sıradan görüntüsünün altında dehşet verici güçler kuytularda saklanıyordu.Artık Ralph’in en büyük sorunu uykusuzluk değildi; şehir boğazına kadar ölümün soğuk karanlığına gömülmüştü.

    Stephen King in muhteşem romanı:Uykusuzluk #2

    Çok seveceksiniz

    Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez dahaburaya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını buluşturduğu buşaheserini elinizden bırakamayacaksınız.


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