Tarihi gerçekleri yeniden okuyacağınız bir el kitabı: Atatürk'ün Gizli Kalmış Anıları

Çok okunan Atatürk kitaplarının yazarı gazeteci Yaşar Gürsoy’un kaleminden 102 bilinmeyen Atatürk anısı daha…
Atatürk’e ve ileri görüşlülüğüne acilen ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçerken dünya askeri ve siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir önderin anılarının mutlaka bilinmesi gerektiğinin altını çizen Yaşar Gürsoy, diğer tüm kitaplarında olduğu gibi bu araştırma ve düzenlemenin de gençler için önemine vurgu yapıyor.
Çok okunan Atatürk kitaplarının yazarı gazeteci Yaşar Gürsoy’un kaleminden 102 bilinmeyen Atatürk anısı daha…
Detaylı Atatürk araştırması
Elinizdeki bu kitap, yüzden fazla Atatürk anısını içermektedir. Anıların çoğunluğu, tarih sayfalarının tozlu yaprakları arasında bir sır olarak kalmıştır. Bunun nedeni, anıların yaşandığı dönemde Atatürk’e yakın olan kişilerin yaşadıklarını sonraki yıllarda yazmaları ve yine hızlıca hafızalardan silinmeleridir...
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İleri görüşlü bir lider
Oysa Atatürk’e ve ileri görüşlülüğüne acilen ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçerken, dünya askeri ve siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir önderin bu anılarının mutlaka bilinmesi gerekmektedir.
Yaşanılanların gün ışığına çıkması açısından düzenlenen bu araştırma, geleceği emanet ettiğimiz çocuk ve gençlere ilham kaynağı olacaktır. Okuyacaklarınız ve tanık olacaklarınıza şaşırmamanız dileğiyle...
Gerçeklerle yüz yüze bırakan kitap
Bu kitapla Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanıyacaksınız. Özellikle bugüne kadar hiçbir yerde okumadığınız ve duymadığınız gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz. Yazdığı her kitapla yeni tartışmaların kapısını aralayan yazar ve tarihçi Yaşar Gürsoy, bu çalışmada Atatürk'ün bilinmeyen anılarıyla okurlarının merak duygusunu perçinliyor.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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