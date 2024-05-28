Tarihi gerçekleri yeniden okuyacağınız bir el kitabı: Atatürk'ün Gizli Kalmış Anıları Yaşar Gürsoy’un yazdığı, Prof Dr. Bingür Sönmez’in de araştırmaları ve önsözü ile katkı verdiği Atatürk’ün Gizli Kalmış Anıları kitabıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen anılarını okuyarak tarihi yeniden duyumsayacaksınız. Kitapta 102 Atatürk anısını okuyacakınız.

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Çok okunan Atatürk kitaplarının yazarı gazeteci Yaşar Gürsoy’un kaleminden 102 bilinmeyen Atatürk anısı daha…

Atatürk’e ve ileri görüşlülüğüne acilen ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçerken dünya askeri ve siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir önderin anılarının mutlaka bilinmesi gerektiğinin altını çizen Yaşar Gürsoy, diğer tüm kitaplarında olduğu gibi bu araştırma ve düzenlemenin de gençler için önemine vurgu yapıyor.

Çok okunan Atatürk kitaplarının yazarı gazeteci Yaşar Gürsoy’un kaleminden 102 bilinmeyen Atatürk anısı daha…

Detaylı Atatürk araştırması

Elinizdeki bu kitap, yüzden fazla Atatürk anısını içermektedir. Anıların çoğunluğu, tarih sayfalarının tozlu yaprakları arasında bir sır olarak kalmıştır. Bunun nedeni, anıların yaşandığı dönemde Atatürk’e yakın olan kişilerin yaşadıklarını sonraki yıllarda yazmaları ve yine hızlıca hafızalardan silinmeleridir...

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İleri görüşlü bir lider

Oysa Atatürk’e ve ileri görüşlülüğüne acilen ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçerken, dünya askeri ve siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir önderin bu anılarının mutlaka bilinmesi gerekmektedir.

Yaşanılanların gün ışığına çıkması açısından düzenlenen bu araştırma, geleceği emanet ettiğimiz çocuk ve gençlere ilham kaynağı olacaktır. Okuyacaklarınız ve tanık olacaklarınıza şaşırmamanız dileğiyle...

Gerçeklerle yüz yüze bırakan kitap

Bu kitapla Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanıyacaksınız. Özellikle bugüne kadar hiçbir yerde okumadığınız ve duymadığınız gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz. Yazdığı her kitapla yeni tartışmaların kapısını aralayan yazar ve tarihçi Yaşar Gürsoy, bu çalışmada Atatürk'ün bilinmeyen anılarıyla okurlarının merak duygusunu perçinliyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com