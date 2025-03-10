Tarihin arka planında insan hikayeleri: Mira'nın Kırmızı Defteri

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Yazar, yeni romanında da önceki romanlarında olduğu gibi tarihi arka plan üzerine insan hikâyeleri inşa ediyor. Kurmaca, gücünü gerçeklikte alıyor. Bu, yazar Çağla Ural’ın okurları için artık tanıdık bir tercih. Yazarın özellikle röportajlarında bireyin tarihsel olaylar karşısındaki duruşuna ve travmaların kişisel etkilerine duyduğu ilgisi bu romanında da kendini gösteriyor.

Akıcı üslubun ve duygusal derinliğin birbirini destekleyerek taşıdığı romanın dili de gereksiz süslerden kaçınmış, sade ama vurucu anlatımıyla karakterlerin içsel dünyalarını okuyucuya güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Zamanlar arası geçişler, özellikle kırmızı defter aracılığıyla gerçekleştirilen geri dönüşler, hikâyenin ritmini bozmadan geçmiş ve bugünü etkili bir şekilde birbirine bağlıyor.

Yazarın önceki romanlarında da karşımıza çıkan nesneler ve mekânlar üzerinden karakterlerin içsel yolculuklarını işleme yöntemi, bu romanda da kırmızı defterle çıkıyor karşımıza.

KENDİ HİKAYENİ YAZMAK

Her ne kadar zaman zaman yan karakterlerin ana karakterlere kıyasla yüzeysel işlendiği ve bazı bölümlerin detaylara fazla boğulduğu hissedilse de ana hikâyenin sürükleyici yapısı bu kusurları arka planda bırakabiliyor.

Mira’nın Kırmızı Defteri, geçmişin gölgesinde yaşayan bireylerin kimlik arayışını anlatırken, aile bağları, aşk, travmalar ve toplumsal hafıza gibi temaları da işliyor. Roman, “Hikâyelerimizi biz mi yazarız, yoksa geçmiş mi bizim yerimize yazar?” sorusunun gölgesinde, bizleri hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor.

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TARİH VE ZAMAN...

Ve diğer birçok katman da tarih ve zaman tarafında karşımıza çıkıyor: Şahika’nın hayatını araştıran Zeynep, 1950’li yıllardan başlayarak Türkiye’nin sosyal ve kültürel dönüşümlerini, Varlık Vergisi, Aşkale sürgünleri gibi tarihsel olayları bireysel hikâyeler üzerinden aktarıyor.

Özellikle Mira ve Mişon karakterlerinin aşkı, sadece bireysel bir hikâye değil, aynı zamanda toplumsal ayrımcılığın yansımalarını da içeriyor. Bu aşkın trajik yönü, dönemin siyasi baskıları ve ayrımcı politikalarının birey üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

KİTABA DAİR...