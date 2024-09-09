Yayınevi cenneti olarak Türkiye Türkiye'de pek çok yayınevi var. Bu alanda dünyada da önde gelen yayınevleri var. Hem büyük hem de butik yayınevlerin yayınladığı kitaplar, kültür haznemizi zenginleştiriyor.

Ergül Tosun

Dünyada birçok yayınevleri yayınladıkları kitapları okuyucularına ulaştırıyorlar. Türkiye de bu alanda hatırı sayılır bir konumda. Eskiden Cağaloğlu'na gittiğinizde ve o yokuşu çıkar çıkmaz sizi kitap ve kağıt kokusu karşılardı. Şimdilerde böyle bir ortam yok ama hepsi farklı yerlere taşındı. Bütün bunlardan geriye ne yazık ki eser kalmadı. Çünkü yayınevleri bir bir taşınıyor.

Son zamanlarda turistik bir yer haline gelen Cağaloğlu'nun eski cazibesi maalesef kalmadı. Cağaloğlu'na gittiğinizde sizi Arapça tabelalar ve bol bol kebap kokan sokaklar, caddeler karşılıyor. Tek tük kalan butik yayınevleri de kendilerine yeni yerler bakıyorlar.

Yayınevleri başka yerlerde farklıklarını sürdürüyor olsa da Cağaloğlu'nun elbette farklı bir yeri vardı. Türkiye yayınevleri bakımından oldukça iyi bir yere sahip. Nitekim yayınlanan kitaplara baktığımızda bunu çok iyi anlıyoruz.

Sadece kültür kitapları yayınlayan yayınevleri yok. Bunun yanında öğrencilere yardımcı olan ders kitapları ve diğer materyalleri sunan yayınevleri de mevcut.

KİTAP FİYATLARINDAKİ PAHALILIK

Fakat son zamanlarda artan enflasyondan yayınevleri de nasibini almış durumda. Kağıdın ithal edilmesi, gelen zamlar ve yazara ödenmesi gereken telif haklarında sorunlar yaşanıyor. Bununla beraber okurların kitaba zaman ayıramaması ve kitabın fiyatını pahalı bulması yayınevlerini kara kara düşündürüyor.

Her ay yeni kitap yayınlamak, bunu piyasaya sürmek, reklamını yapmak ciddi bütçe ister. Büyük yayınevleri için reklam ve telif bir sorun olmazken; küçük ve butik yayınevleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıyalar.

SAHİP ÇIKALIM, YAŞATALIM

Kültür hayatımıza katkılar sunan, binbir zorlukla yayınladıkları kitapları bize ulaştıran yayınevlerinden alacağımız kitaplarla destek olabiliriz. Kitap fiyatları pahalı; bu bilinen bir gerçek. Fakat yukarıda saydığımız nedenlerde dolayı kitap fiyatları bu halde. Dolayısıyla yayınevleri hepimizin can damarıdır; sahip çıkalım, yaşatalım.

ergul.tosun@ensonhaber.com