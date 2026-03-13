Marius Mouandilmadji, Avrupa'da gol krallığına koşuyor

Türkiye'yi Galatasaray ile birlikte Avrupa'da temsil eden iki takımdan biri olan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine boyun eğse de Marius Mouandilmadji, takımının tek golünü atmayı başardı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

Avrupa'da gol krallığında başı çeken Mouandilmadji, 9 maçta 8 kez fileleri sarsarak, gol krallığında tek başına zirvede yer aldı.

Mouandilmadji'yi 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Isak ile 5'er gollü diğer oyuncular Sven Mijnans, Nardin Mulahusejnovic ve Franko Kovacevic takip etti.

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVE HOLSE'NİN

Ayrıca asist krallığında da Samsunspor'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ilk sırada yer alıyor.

9 maçta 5 kez asisti bulunan Holse, bu alanda lider konumunda bulunuyor.

RÖVANŞ MAÇI 19 MART'TA

Karadeniz ekibi, 19 Mart Perşembe günü Madrid'de Rayo Vallecano ile rövanş maçına çıkacak.

Söz konusu karşılaşmada Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin takımın en önemli kozları olması bekleniyor.