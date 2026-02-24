Samsunspor-Shkendija maçını Simone Sozza yönetecek

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasını yönetecek hakem belirlendi.

Samsunspor'un 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında, İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

YARDIMCILARI VE 4. HAKEM DE BELLİ OLDU

UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.