Beşiktaş, Manisa Basket karşısında sürprize izin vermedi

- Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Manisa Basket'i 79-65 mağlup etti.
- Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü ve kulüp rekorunu geliştirdi.
- Beşiktaş, maça "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle çıktı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 79-65'lik skorla ev sahibi takım siyah-beyazlılar oldu.
BEŞİKTAŞ, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Bu sonuçla 9'da 9 yapan namağlup siyah-beyazlılar, liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, üst üste 9. galibiyetini alarak ligde en iyi sezon başlangıcı rekorunu da geliştirdi.
Manisa ekibi ise 6. yenilgisini yaşadı.
Öte yandan Beşiktaş, maç öncesindeki ısınma bölümüne "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle çıktı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner
Beşiktaş: Berk İbrahim Uğurlu 6, Lemar 8, Anthony Brown 3, Vitto Brown 3, Kamagate 13, Mathews 22, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 5, Canberk Kuş
Manisa Basket: Smith 3, Yiğit Onan 10, Mintz 9, Johnson 6, Pereira 13, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal 6, Zemaitis 6, Mobley 10
1. Periyot: 17-19
Devre: 32-44
3. Periyot: 57-56