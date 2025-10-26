Abone ol: Google News

Beşiktaş'tan Melikgazi Kayseri Basketbol'a 29 sayılık fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-57 yendi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 18:00
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 86-57'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Samet Biner, Oğuzhan Güzel

Melikgazi Kayseri Basketbol: Meltem Avcı Yılmaz 8 , Dangerfield 2, Willams 12, Collier 15, Merve Arı 4, Feray Dalkılıç 4, Filip 6, İdil Türk 3, Doğa Adıcan 3, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin

Beşiktaş: Okonkwo 28, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 3, Fasoula 7, Toure 13, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Milic 5, İlayda Güner 7, Gizem Sezer 3, Esra Güvenç

1. Periyot: 18-28

Devre: 33-48

3. Periyot: 43-71

