Beşiktaş'tan Melikgazi Kayseri Basketbol'a 29 sayılık fark!

- Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-57 yendi.
- Maç, Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynandı.
- Konuk takım Beşiktaş, rakibini 29 sayılık farkla mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 86-57'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Barış Turgut, Samet Biner, Oğuzhan Güzel
Melikgazi Kayseri Basketbol: Meltem Avcı Yılmaz 8 , Dangerfield 2, Willams 12, Collier 15, Merve Arı 4, Feray Dalkılıç 4, Filip 6, İdil Türk 3, Doğa Adıcan 3, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin
Beşiktaş: Okonkwo 28, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 3, Fasoula 7, Toure 13, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Milic 5, İlayda Güner 7, Gizem Sezer 3, Esra Güvenç
1. Periyot: 18-28
Devre: 33-48
3. Periyot: 43-71