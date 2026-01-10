- Galatasaray, Buğrahan Tuncer'in sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık olduğunu açıkladı.
- Basketbolcunun tedavisi başladı.
- Takım, Tuncer'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.
"EN KISA SÜREDE TAKIMIMIZDAKİ YERİNİ ALMASINI TEMENNİ EDERİZ"
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Buğrahan Tuncer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.