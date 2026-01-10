Bursaspor Basketbol, Karşıyaka'yı yendi

- Bursaspor Basketbol, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Karşıyaka'yı 86-84 yendi.
- Maç TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi takım galip geldi.
- Bursaspor'da Crawford 26 sayıyla en skorer oyuncuydu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor Basketbol ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-84'lük skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Halil Erkoç
Bursaspor Basketbol: Childress 20, Parsons 2, Yavuz Gültekin 11, Kononstuk 10, Nnoko 6, Berk Can Akın 7, Delaurier 4, Crawford 26, King, Yasukan Onar
Karşıyaka: Young 31, Samet Geyik 5, Manning 14, Alston 3, Moody 13, Sokolowski, Serkan Menteşe 2, Gordic, Bishop 16, Ege Özgeçik, Mert Celep
1. Periyot: 20-16
Devre: 44-40
3. Periyot: 65-64